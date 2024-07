Rússia condena jornalista norte-americano a 16 anos de prisão por espionagem

O jornalista norte-americano Evan Gershkovich foi condenado a 16 anos de prisão na Rússia por espionagem num julgamento à porta fechada concluído esta sexta-feira. Os EUA exigem a sua libertação e acusam o Kremlin de querer usar o jornalista como moeda de troca.

O repórter do Wall Street Journal foi detido em Março do ano passado na província de Ecaterimburgo por suspeitas de estar a recolher informações confidenciais relacionadas com as Forças Armadas russas a mando da CIA. Gershkovich e o jornal rejeitaram sempre as acusações que acreditam ser politicamente motivadas.

A acusação pediu uma pena de 18 anos de prisão para o jornalista pelo crime de espionagem, que, segundo a lei russa, pode chegar aos 20 anos.

A pena de Gershkovich terá de ser cumprida numa prisão de segurança máxima.

A última sessão do julgamento estava inicialmente agendada para Agosto, mas, de forma inesperada, foi antecipada.

O Moscow Times sugere que a rapidez com que o caso de Gershkovich foi concluído poderá indicar que o Kremlin está perto de alcançar um acordo com os EUA para uma potencial troca de prisioneiros. Geralmente, Moscovo apenas aceita trocar presos depois de uma condenação em tribunal.

Desde o final da Guerra Fria que nenhum jornalista norte-americano era preso e condenado por espionagem na Rússia.

O Wall Street Journal tem negado todas as acusações e exigido a libertação de Gershkovich, considerando que o processo é uma “farsa”.