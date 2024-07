Homem de 64 anos condenado por homicídio em 1998 executado no Alabama

Gavin, que afirmava estar inocente, foi condenado por ter matado a tiro William Clayton, de 68 anos, quando este levantava dinheiro para jantar, de acordo com documentos do tribunal.

Um norte-americano de 64 anos, condenado à morte por ter matado um condutor de uma carrinha em 1998, foi executado no Alabama, anunciaram as autoridades prisionais do estado do sul dos Estados Unidos.

Keith Edmund Gavin foi executado por injecção letal e declarado morto às 18h32 de quinta-feira (00h32 de hoje em Portugal), indicou um comunicado das autoridades.

O homem, que afirmava estar inocente, foi condenado por ter morto a tiro William Clayton, um motorista de 68 anos e pai de sete filhos, quando este levantava dinheiro para levar a mulher a um jantar, de acordo com documentos do tribunal.

Keith Edmund Gavin estava em liberdade condicional na altura, depois de ter cumprido 17 anos por um homicídio anterior em Illinois, no norte dos EUA.

Este ano foram realizadas duas execuções no Alabama, uma das quais por inalação de nitrogénio, uma operação inédita a nível mundial que foi amplamente criticada e comparada a uma forma de tortura pela ONU.

Em 2023, foram efectuadas 24 execuções nos Estados Unidos, todas por injecção letal.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados norte-americanos. Seis outros (Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee) estão a atravessar uma moratória sobre as execuções por decisão do governador.