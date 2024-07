Falha informática paralisa dezenas de serviços em todo o mundo. ANA fala em constrangimentos nos aeroportos portugueses

Dezenas de instituições e serviços de todo o mundo estão a ser afectados por uma falha informática que muitos utilizadores estão a associar aos sistemas operacionais da Microsoft. Bancos australianos, meios de comunicação social britânicos, companhias aéreas europeias, serviços de saúde e supermercados em vários países já relataram terem sido afectados e não conseguirem aceder aos seus sistemas.

Os problemas que começaram a ser detectados nos Estados Unidos, onde voos de várias companhias aéreas foram suspensos, e espalharam-se por várias partes do mundo. O estado norte-americano do Alasca lançou o alerta que os seus serviços de emergência foram afectados e de que as linhas telefónicas não estão a funcionar correctamente.

Em Portugal, a ANA, que gere os aeroportos portugueses, diz que a falha informática está a causar "constrangimentos no check-in e embarque de alguns voos" e pede aos passageiros que "se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto".

Debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de Aena y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible.



Mientras, las operaciones se están… pic.twitter.com/bSDL5afBG0 — Aena (@aena) July 19, 2024

"Algumas companhias aéreas, handlers e empresas do sector estão a ser afectadas devido a uma falha informática. O sistema informático dos aeroportos portugueses não foi afectado directamente. Está a ser avaliado o impacto desta situação sendo esperados constrangimentos na operação aeroportuária que afectam companhias aéreas e outros aeroportos", refere a ANA numa nota enviada ao PÚBLICO.

A Bolsa de Valores de Londres está entre as instituições afectadas, com o site a exibir os valores da noite passada quando as negociações começaram nesta sexta-feira. O sistema de agendamento de consultas médicas utilizado por clínicos no Reino Unido também não está a funcionar. A SkyNews refere que ainda não conseguiu colocar a sua emissão televisiva no ar e o serviço de comboios do Reino Unido também diz ter sido afectado, o que estará a causar atrasos nas partidas de dezenas de comboios.

Dois hospitais nas cidades de Lübeck e Kiel, no norte da Alemanha, cancelaram as operações sem carácter urgente que estavam agendadas para esta sexta-feira, referiram fontes do hospital em comunicado, acrescentando que o atendimento aos doentes e os serviços de emergência continuam a funcionar dentro da normalidade.

Aqui ao lado, em Espanha, Amesterdão, Edimburgo, Suíça, Praga e Berlim, há dezenas de voos com dificuldades em descolar. O aeroporto de Berlim suspendeu todas as partidas até às 10h devido a uma falha técnica, disse um porta-voz à Reuters. Pouco antes, a operadora do aeroporto tinha avançado que os check-ins estavam a sofrer grandes atrasos devido a uma falha informática.

Também o aeroporto Schiphol, em Amesterdão, um dos mais movimentados da Europa, referiu estar a ser afectado por uma "indisponibilidade cibernética global". "A interrupção está a ter impacto nos voos de e para Schiphol", disse um porta-voz, acrescentando que ainda não se sabe quantos voos foram afectados. Várias companhias aéreas na Índia, Hong Kong e Japão disseram que também estão a ser afectadas pela falha informática.

A Ryanair, a maior companhia aérea da Europa, fala em "interrupções em toda a sua rede" e pediu aos passageiros que cheguem aos aeroportos três horas antes da partida.

O site Downdetector, que faz o registo falhas na internet em tempo real, mostra que algumas operadoras portuguesas, como a NOS, Vodafone e MEO estão a registar falhas nos seus serviços que começaram pelas 8h desta sexta-feira.

Microsoft está a tomar “medidas de mitigação”

Na Austrália, media, bancos e empresas de telecomunicações estão com os seus serviços interrompidos, o que, segundo o Governo, parece estar relacionado com uma falha da empresa de segurança cibernética Crowdstrike. Numa mensagem telefónica pré-gravada na sua linha de suporte técnico, a empresa referiu que "estava ciente dos relatos de falhas no sistema operacional Windows da Microsoft relacionadas com o seu sensor Falcon".

Já a própria gigante tecnológica disse há minutos que está a tomar “medidas de mitigação” depois de a falha informática ter afectado dezenas de empresas, incluindo companhias aéreas em todo o mundo.

“Os nossos serviços estão em vias de ser recuperados à medida que tomamos medidas de mitigação”, escreveu a empresa na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que os utilizadores “podem não conseguir aceder a várias aplicações e serviços Microsoft 365”.

No Aeroporto de Sydney, as informações sobre partidas e chegadas desapareceram dos ecrãs. Num anúncios aos passageiros num dos terminais doméstico, a companhia aérea low-cost Jetstar disse que um “problema com a Microsoft” está a fazer com que não seja possível fazer o check-in de passageiros e iniciar o embarque em vários voos, segundo escreve a BBC. Ainda segundo a emissora britânica, há utilizadores nas redes sociais a dar conta de filas em lojas australianas como a Woolworths, que têm os seus sistemas de pagamento inactivos.

O maior banco da Austrália, o Commonwealth Bank, avançou que alguns clientes não conseguem fazer movimentações de dinheiro devido à interrupção nos serviços. Na Nova Zelândia, um porta-voz do Parlamento disse que os sistemas também foram afectados e a a emissora estatal ABC disse que estava a lidar com uma "grande interrupção de rede", sem avançar um motivo para a falha.

De acordo com o Downdetector, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários sites que incluem aplicações da Microsoft.