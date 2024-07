Bugalho eleito vice-coordenador do PPE na comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu

O eurodeputado português vai integrar a missão de acompanhamento do PPE às eleições na Venezuela, a convite da líder da oposição, juntamente com dois eurodeputados espanhóis.

O eurodeputado Sebastião Bugalho, número um da lista da coligação AD às eleições europeias, foi eleito por unanimidade pelos seus pares do Partido Popular Europeu (PPE) para assumir o cargo de vice-coordenador da bancada na Comissão de Assuntos Externos (AFET, na sigla inglesa) do Parlamento Europeu na quinta-feira, disse ao PÚBLICO fonte do seu gabinete.

O coordenador do PPE continuará a ser o eurodeputado alemão Michael Gahler​, um veterano com 30 anos de Parlamento Europeu, mais do que os anos de vida de Bugalho. Na AFET, mas noutras bancadas, estão também Marta Temido (na bancada dos Socialistas & Democratas) e Tânger Correia (no novo grupo Patriotas pela Europa, constituído por Viktor Órban e presidido por Jordan Bardella, do partido francês de Marine Le Pen, União Nacional)

Só na próxima semana serão eleitos os presidentes e vice-presidentes das comissões, para um mandato de dois anos e meio. As comissões recém-criadas começarão então a realizar as suas reuniões regulares na mesma semana após a sua reunião constitutiva.

É já como vice-coordenador da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu que Sebastião Bugalho irá integrar a missão de acompanhamento do PE das eleições na Venezuela marcadas para o próximo dia 28, juntamente com os eurodeputados espanhóis Esteban González Pons (vice-presidente do PE) e Gabriel Mato, que presidia à Comissão das Pescas.

Esta iniciativa foi organizada após o regime de Nicolás Maduro ter impedido a entrada de uma missão de observadores da União Europeia e na sequência de um convite da plataforma unitária da oposição na Venezuela.

“A nossa estadia coincide com o momento do acto eleitoral na Venezuela mas é, em primeiro lugar, uma resposta a um convite para visitar o país que nos foi dirigido pela líder da oposição democrática, María Corina Machado, e do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, em nome da Direção Nacional da Campanha 'ConVZLA'", disse Sebastião Bugalho ao PÚBLICO.

"Naturalmente que o pressuposto da visita é o absoluto respeito pelo acto eleitoral e pela soberania do país. Nem poderia ser de outra forma, tratando-se de uma delegação de três eurodeputados eleitos”, acrescentou.

Na carta-convite, María Corina Machado afirma acreditar que "é importante que os aliados da causa democrática na Venezuela possam acompanhar-nos e testemunhar esse evento. As suas vozes não representam apenas uma reafirmação do seu apoio e solidariedade, mas também a oportunidade de expressar ao mundo o que acontecerá durante o processo".