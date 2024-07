Biden melhora da covid e regressa à campanha na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, regressará à campanha para reeleição à presidência, depois de um isolamento por estar infectado com covid-19, avança a Reuters.

"A pulsação, pressão arterial e temperatura estão normais. Os pulmões mantêm-se limpos. Os sintomas melhoraram significativamente", confirmou à Reuters Kevin O'Connor, o médico que acompanha Joe Biden.

Por se encontrar melhor, Joe Biden regressa à campanha eleitoral na próxima semana. "Ele está absolutamente empenhado. Temos de encarar com seriedade as preocupações que as pessoas têm revelado, mas a melhor forma de as ultrapassar é continuar a tentar derrotar Donald Trump", disse Jen O'Malley Dillion, responsável pela campanha do actual presidente dos EUA, em entrevista à MSNBC.

Dillion aproveitou o momento para avançar que Biden será apoiado por uma "organização nacional significativa", mas não deu mais detalhes para além da confirmação da presença de Biden na continuação da campanha.

Na mesma entrevista reconheceu, contudo, o decréscimo de popularidade do candidato democrata: "Temos visto um decréscimo no apoio, definitivamente, mas tem sido um movimento pequeno" disse apesar dos mais de 30 democratas que já pediram a desistência de Biden, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Democratas e eleitores têm-se unido no pedido para que Biden abandone a corrida presidencial. O principal motivo é a desorientação e fragilidade que tem demonstrado desde o primeiro debate, a 27 de Junho.