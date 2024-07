Apelo de Trump à união não durou até ao final do seu discurso

“Não era suposto eu estar aqui.” O discurso de aceitação de nomeação de Donald Trump como candidato dos republicanos às presidenciais norte-americanas de Novembro, esta madrugada em Milwaukee, no Wisconsin, arrancou com um tom solene e emotivo, em ritmo lento e perante o silêncio absoluto de milhares de delegados, apoiantes e jornalistas presentes na arena Fiserv, com o ex-Presidente a descrever o ataque de que foi alvo no sábado, num comício na Pensilvânia.

