Desassossegar é um projecto do Cultura em Expansão que envolveu moradores do bairro da zona ocidental do Porto. O pretexto é a música, o objectivo é reforçar os laços de vizinhança.

Uma dúzia de cadeiras está disposta num pequeno círculo, instalado mais ou menos ao centro do salão da Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, no Porto. Não seria preciso entrar no edifício térreo de paredes amareladas e implantado ao lado de uma das torres de 13 andares para ouvir o peculiar som de adufes, que ali ecoa, acompanhado pelas vozes de oito moradores que integram o projecto Desassossegar.