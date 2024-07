Circo, piratas e cenas medievais para a família

FESTAS

Mercado Medieval de Óbidos

18 a 28 de Julho

Colchas às janelas, flores em arco, rufos de tambores, notas de flautas e alaúdes, gritos de alegria das gentes, que se juntam para ver chegar El-Rei D. Dinis e D. Isabel de Aragão, Rainha Santa. É este o postal que inspira Óbidos para mais uma “aula viva” de História, desta vez com a festa toldada Entre Rosas e Espinhos.

Nesta que é uma das reconstituições históricas mais concorridas do país entram mercadores, artesãos, regatões e um “alvoroço de pregões”, mas também jograis, saltimbancos, cortejos, arruadas, torneios, dança e música. Isto sem esquecer a mesa farta do Banquete Real, o acampamento militar, as tabernas, as histórias de bolso da Trupe do Cavalo de Pau, o Milagre das Rosas e, até, um “arraial da má vida”.

O burgo pode ser visitado todos os dias, das 17h às 24h (segunda a quinta), das 17h às 2h (sexta), das 11h às 2h (sábado) e das 11h às 24h (domingo). A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos 4 aos 11 anos).

História de um Mosteiro – Recriação Histórica

19 a 21 de Julho

Em Arouca, o Mosteiro de Santa Maria convida a recuar ao seu tempo áureo e a acompanhar o quotidiano da comunidade cisterciense, cuja história se entrelaça com a da própria terra.

É com inspiração nas heranças de Cister que se abre a porta a episódios como a beatificação da Rainha Santa Mafalda, as visitas de Alexandre Herculano e do Bispo de Lamego, as cerimónias de acolhimento de uma noviça ou as réplicas do terramoto de Lisboa.

No mercado e nas tabernas, entre festejos, cortejos, poetas ao desafio e uma Roda dos Enjeitados, há muitos retratos do barroco à mão de semear. Sexta, a partir das 20h30, e sábado e domingo, a partir das 10h, com entrada livre.

Salir no Tempo

19 a 21 de Julho

Em Loulé, depois de ter levado os romanos à arena, a vila de Salir torna a viajar ao tempo em que cristãos e muçulmanos disputavam este território.

É no quotidiano da ocupação muçulmana que se centra esta edição do evento, cujo cartaz integra cuspidores de fogo, falcoaria, artes circenses, torneios medievais, acampamentos, música, dança e iguarias da época.

De sexta a domingo, a partir das 19h, com bilhetes a 3€ (dia) e 5€ (passe).

Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ Fotogaleria Salir no Tempo Jorge Gomes/CM LOULÉ

Festival Pirata de Olhão

24 a 27 de Julho

Os corsários voltam a invadir a cidade algarvia, mais concretamente o Jardim Patrão Joaquim Lopes, na zona ribeirinha olhanense. Ao longo de quatro dias, das 18h às 24h, a proposta é entrar no imaginário colectivo da bandeira preta com tíbias e caveira à boleia de uma décima edição com muita animação e alguns sustos.

A dar corpo à cartilha estão tesouros escondidos, embarcações, marinheiros, marceneiros, fogueiros, picheleiros, tanoeiros, espectáculos de fogo e desfiles de ninfas, entre outras rábulas. Artesanato e street food também marcam presença no festim de piratas que, no domingo (dia 28), entre as 12h e as 18h, promete ainda um “ataque” à ilha da Armona.

Foto Festival Pirata de Olhão DR

CIRCO

Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous

16 a 20 de Julho

No ano em que celebra o décimo aniversário do seu espírito “inconformado, desformatado e inquieto”, o festival de circo contemporâneo desenhado pelo Teatro da Didascália acrescenta outro momento especial: a expansão das acrobacias, pela primeira vez, a locais convencionais porque, sublinha o director artístico Bruno Martins, “esta não é apenas uma arte de rua”.

No total, estão previstas 32 apresentações em quatro cidades —​ Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão —, proporcionadas por uma comitiva oriunda de nove países. Oficinas, masterclasses e debates completam o programa, que é gratuito e pode ser conhecido ao detalhe aqui.

Arrêt D’Urgence

18 a 20 de Julho

Na zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, as atenções estão viradas para o espectáculo de circo acrobático Arrêt D’Urgence, da companhia francesa Akoreacro, que faz parte do programa que a cooperativa Lavrar o Mar desenhou para celebrar o primeiro centenário da cidade algarvia.

A promessa é simples: num lugar onde nada corre como o planeado, ninguém ficará indiferente (beat box e “tecno em chamas” incluídos). O encontro está marcado para as 22h e tem entrada livre.

FESTIVAIS

Festival dos Canais

17 a 21 de Julho

Promovido pela autarquia de Aveiro, o evento apresenta-se como “um laboratório vivo para a apresentação de novas perspectivas sobre a memória colectiva desta região e dos seus traços identitários”, por meio de artes multidisciplinares.

O cartaz é extenso e tanto dá espaço a uma Casa dos Seres da Terra e a um Jardim das Brincadeiras, como à Fanfarra dos Canais, a uma instalação de cisnes luminosos, ao carrossel de dragões Lo Carrofil, à história de Estranhões e Bizarrocos, à La Belle Illusion da Cie Remue Ménage, à comida com tempo do Chefs on Fire ou ao espectáculo aquático Acqua Forte, a Phantasmagoria on The Water da companhia francesa Ilotopie, entre muitas outras propostas gratuitas, elencadas aqui.

Foto Acqua Forte, a Phantasmagoria on The Water Steve Eggleton

Festival de Verão

20 de Julho a 10 de Agosto

Terceira edição do festival que o Sea Life Porto monta para animar as férias de Verão. Além dos peixes, tartarugas, pinguins, tubarões e outras espécies que fazem parte da moldura habitual do aquário nortenho – recentemente abrilhantada pela nova Maternidade de Corais — por estes dias há também animais da quinta como cães, cabras, galinhas, coelhos ou ovelhas.

Uma pista de obstáculos com minitractores, uma horta pedagógica, workshops de espantalhos com materiais reaproveitados e jogos tradicionais são outras das diversões à espera dos visitantes.

O festival está aberto todos os dias, das 14h às 18h (as portas do Sea Life encerram uma hora mais tarde). O preço dos bilhetes começa nos 12,95€ (dos 2 aos 12 anos) e 17,95€ (maiores de 12).

ACTIVIDADES

O Enigma do Mosteiro de Ancede

19 a 21 de Julho

Um escape room num mosteiro com origem anterior à fundação de Portugal. Lançado pelo MACC Baião, o desafio é apontado a “aventureiros e apaixonados por História” com mais de 8 anos.

Pede emprestado o cenário do Mosteiro de Santo André de Ancede, que integra a Rota do Românico do Tâmega e Sousa, para lançar os dados de um jogo que passa por desvendar enigmas relacionados com a história do templo e, entre charadas e quebra-cabeças, encontrar a saída “através do conhecimento”, antes do tempo de uma hora acabar.

Em equipas de três a dez elementos, está disponível em vários horários, consoante o dia: das 14h às 22h30 (sexta), das 10h às 22h30 (sábado) ou das 10h às 19h15 (domingo). A participação custa 5€ e está sujeita a inscrição em mosteiro.ancede@cm-baiao.pt, 968 476 164 ou presencialmente no MACC Baião.

LEITURAS

Em Julho a Palavra Contada É Postigo

20 e 21 de Julho

No último momento da temporada antes de ir para férias, o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) abre portas a Bru Junça que, desta vez, se dedica à memória, ao pensamento e a “tudo o que carregamos dentro”.

A inspirar as leituras está o livro Pensamientras, de Eugénio Roda e André da Loba, e a ideia de postigo como uma janela que se abre para um mundo onde há Verões quentes, cheiro a figos, canto de cigarras e o cante das gentes.

Sábado e domingo, às 11h30, com bilhetes a 1€. M/3