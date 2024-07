Após O Senhor dos Anéis, Viggo Mortensen já não se encanta com sagas de Hollywood

Viggo Mortensen não anda a evitar qualquer tipo de argumento, mas, numa confissão, durante uma entrevista à Vanity Fair, admitiu que considera que as actuais sagas de Hollywood têm histórias que “normalmente não são muito bem escritas”.

Mortensen tem uma vasta carreira no cinema, incluindo três nomeações para o Óscar de melhor actor (por Promessas Perigosas, em 2008; Capitão Fantástico, em 2017; e Green Book - Um Guia Para a Vida, em 2019), mas o seu nome popularizou-se no papel de Aragorn, um dos heróis da trilogia O Senhor dos Anéis, realizada por Peter Jackson, a partir do universo imaginado por J.R.R. Tolkien. No entanto, não se sente inclinado a repetir a experiência: “Não me interessa o género, nem o orçamento, nem quem os faz. Nunca faria um filme só porque fulano ou sicrano o está a realizar. Tem de ser sobre a história.” E, no que diz respeito a sagas, “são um bocado previsíveis”.

No entanto, não parece estar fora de questão regressar a Tolkien, numa altura que Peter Jackson se apresenta como produtor de um novo Senhor dos Anéis. O filme Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, com estreia prevista para 2026, poderá, assim, marcar o regresso de Mortensen às sagas “hollyodescas”​, já que, em Maio, numa entrevista, referiu estar disposto a voltar a ser Aragorn — ainda que tenha ressalvado que só o fará se a história fizer sentido e se, com a sua idade actual (65 anos), for a resposta certa para o personagem. “Seria uma parvoíce fazê-lo de outra forma”, rematou.

Mas as críticas do nova-iorquino não se ficam pelas sagas. Durante a conversa com a revista norte-americana, apontou o dedo ao streaming, que não vê com bons olhos, fazendo alusão ao filme Treze Vidas, de Ron Howard, previsto para estrear em salas em todo o mundo e que, após a aquisição da MGM pela Amazon, acabou por fazer uma curta e geograficamente reduzida carreira nos cinemas: “Basicamente, viu-se o filme durante uma semana em Chicago, Nova Iorque, Los Angeles e Londres, e pronto. Depois havia o streaming, que eu achei muito triste.”

Viggo Mortensen, que também produz e realiza, está actualmente a desenvolver o projecto Hats, Horses, & Hollywood, num registo documental.