O centenário Chalet Mayer de Sintra vai ser um hotel de charme

O Chalet Mayer, próximo do centro da vila e incluído na área de reabilitação urbana do centro histórico de Sintra, classificado como edifício de conservação, foi vendido "por um valor que superou a marca do um milhão de euros", anunciou a mediadora imobiliária Coldwell Banker em comunicado. O destino do conjunto projectado no séc. XIX também foi anunciado pela empresa: "vai ser transformado num boutique hotel."

Sendo um dos edifícios icónicos da vila, o Chalet Mayer, para além do tradicional ambiente romantizado local, tem a marca histórica de ter pertencido à família Mayer, já no séc. XX.

Erigido no final do séc. XIX, foi projectado pelo italiano Luigi Manini, que além de arquitecto, cenógrafo e pintor marcante na história de vários teatros - do São Carlos e do Teatro Nacional e de São Luiz, por exemplo - acabaria por assinar obras de relevo pelo país (caso do Palácio Hotel do Bussaco), imbuídas do seu espírito teatral e operático. E foi um cenógrafo da Sintra Romântica: em Sintra, desenhou o marcante palácio e jardins da Regaleira, as Vilas Relógio e Sassetti, a casa do jardineiro do recentemente recuperado chalet Biester; mas também colaborou noutras obras por Cascais, como o actual Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães.

Foto Chalet Mayer dr

O Chalet Mayer, terminado em 1897,​ ficou marcado pela família de José Mayer, que o adquiriu em 1927. Seria herdado pelos filhos, Augusto e Ivo Mayer, dois nomes marcantes da história do jazz em Portugal: integraram o grupo de sócios fundadores do Hot Club, com Luiz Villas-Boas. O primeiro fez muita fotografia histórica do jazz em Portugal e o segundo foi pianista, dois irmãos unidos, ambos falecidos em 2012: Augusto morreu um dia depois de Ivo.

Na ficha de venda do imóvel, indicava-se que a "propriedade é composta por um edifício principal (Chalet) com 460 m2, um prédio com quatro apartamentos T2 com cerca de 40m2 cada, e outro com 2 apartamentos T2, também com cerca de 40m2 cada, inseridos num lote de 1337 m2". Apesar da idade, refere-se que o "chalet encontra-se em boas condições de habitabilidade", "mas carece de algumas obras de restauro".

Sobre o futuro do chalet-hotel, para já sabe-se apenas que "será objecto de obras de reabilitação destinados a preservar a identidade e integridade do edifício​", garante-se. O comprador ou futura chancela hoteleira não foram revelados.