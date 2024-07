FC Porto continua só com vitórias na pré-época

Ainda sem reforços e sem os internacionais, o FC Porto manteve nesta sexta-feira a sua pré-época 100 por cento vitoriosa, após um triunfo por 3-1 sobre o Áustria de Viena. Na capital austríaca, a formação orientada por Vítor Bruno contou com os golos de André Franco, Gonçalo Borges e Nico González para manter a série vitoriosa em cinco, depois de triunfos sobre Sanjoanense (4-0), Chaves (4-0), Nacional (4-1) e Al-Arabi (4-0), Até ver, o registo desta pré-época é bastante promissor: cinco vitórias, 19 golos marcados e apenas dois sofridos.

Como tem acontecido nesta pré-época, Vítor Bruno voltou a apostar num misto de jogadores da primeira equipa, miúdos da formação e outros que não contavam para o anterior treinador. E o início de jogo até correu bem ao FC Porto, com dois dos proscritos a contruírem o golo inaugural logo aos 10’, com assistência de Fran Navarro para o cabeceamento certeiro de André Franco – foi o segundo golo do médio na pré-temporada.

Apesar do início promissor, a primeira parte não foi a melhor fase do FC Porto no jogo e os austríacos, que ameaçaram algumas vezes a baliza de Samuel Portugal, acabando por chegar ao empate em cima do intervalo por Lucas Galvão, após cruzamento de Dominic Fitz.

Vítor Bruno nada mudou nos primeiros minutos da segunda parte e o FC Porto esteve perto de sofrer o segundo golo – Fischer ainda marcou aos 51’ mas o golo foi invalidado. Pouco depois, começaram as substituições nos “dragões”, que não tiveram efeito imediato no jogo. Só aos 74’ é que Gonçalo Borges deu outra animação, com um grande golo, um pontapé em trivela que recolocou os portistas na frente.

Já perto do final, o jovem extremo portista, que se tem exibido a grande nível nesta pré-época (já leva três golos), voltou a estar na jogada do 3-1, sendo dele o cruzamento para a concretização fácil de Nico González.

Jogaram de início: Samuel Portugal, Gabriel Brás, Otávio, Zé Pedro, Martim Fernandes, André Franco, Alan Varela, Gonçalo Borges, Iván Jaime, Galeno e Fran Navarro.

Jogaram ainda: João Mário, David Carmo, Grujic, Vasco Sousa, Nico González, Gonçalo Sousa e Danny Namaso.