Podcast do Encontro de Leituras: “Novas Cartas Portuguesas”

No Encontro de Leituras de Maio, leitores do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um conversaram com a investigadora Debora Diniz e a professora e investigadora Marinela Freitas. Siga o podcast nas aplicações.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

As convidadas do 42.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 14 de Maio, foram a investigadora Debora Diniz e a professora e investigadora Marinela Freitas, para uma conversa sobre o livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa.

A primeira edição de Novas Cartas Portuguesas foi censurada e apreendida três dias depois de ter chegado às livrarias. O regime, na altura chefiado por Marcello Caetano, instaurou um processo judicial às três autoras, que ficaram conhecidas mundialmente como as Três Marias. A Guerra Colonial e a condição das mulheres, a violência doméstica, o aborto, a violação, o incesto, a pobreza e o sexo são alguns dos seus temas.

O julgamento das Três Marias começou a 25 de Novembro de 1973 e terminou a 7 de Maio de 1974, já depois da Revolução dos Cravos.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Paulo Werneck, editor da revista Quatro Cinco Um. Durante três anos foi feito em parceria com o jornal brasileiro Folha de S. Paulo.

