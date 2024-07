Francisco Malheiro junta-se a Drew Klein na direcção do Teatro Municipal do Porto

Francisco Malheiro, actual director executivo do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto, assumirá, no início da nova temporada, em Setembro, a co-direcção do Teatro Municipal do Porto (TMP), juntamente como o norte-americano Drew Klein, anunciou a Ágora esta sexta-feira. Malheiro assegurará a gestão executiva e operacional, enquanto a Drew Klein caberá a direcção artística e programação.

O anúncio vem na sequência da confirmação, esta quinta-feira, da saída de Cristina Planas Leitão, que até ao final do mês abandonará a direcção artística do TMP, e das restantes estruturas afectas ao Departamento de Artes Performativas, que partilhava como o programador norte-americano desde Janeiro de 2023. O modelo de co-direcção artística fora definido após a saída em 2022 de Tiago Guedes para a Maison de la Danse de Lyon, e respectiva bienal de dança da cidade francesa.

Depois de duas semanas de impasse, em que se adensavam as incertezas sobre o futuro da então co-direcção artística do TMP, esta quinta-feira, num comunicado enviado à comunicação social, a Ágora informou que o contrato de Planas Leitão foi cessado por mútuo acordo. Contactada pelo PÚBLICO, a programadora, coreógrafa e professora não quis prestar comentários adicionais.

De acordo com a Ágora, esta solução agora anunciada "garantirá a continuidade do modelo implementado no início de 2023, que, através de um concurso público internacional, trouxe o americano Drew Klein para a liderança artística do Teatro Municipal do Porto, do DDD – Festival Dias da Dança e do CAMPUS Paulo Cunha e Silva".

Francisco Malheiro, acrescenta a empresa municipal, é licenciado em Gestão de Marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Barcelona e mestre em Gestão Cultural pela HKU – Universidade das Artes de Utrecht. Foi produtor executivo no Serviço de Artes Performativas e coordenador-adjunto no Serviço de Imagem e Divulgação da Fundação de Serralves, assistente de programação no The Bluecoat Arts Centre (Liverpool, Reino Unido), gestor de projecto na Fundação da Juventude e produtor executivo na Fundação Ciência e Desenvolvimento.

Entrou no TMP em Setembro de 2014, enquanto assistente da direcção artística. Posteriormente, ficou com as funções de coordenador artístico. Em Julho de 2022, passou a assumir a direcção executiva do Departamento de Artes Performativas da Ágora. Malheiro integrava o júri que escolheu, em 2022, Drew Klein para a então co-direcção artística do TMP.

"A parceria entre Francisco Malheiro e Drew Klein representa uma fusão de competências e experiências que promete dinamizar a actividade dos projectos dedicados às artes performativas e reforçar o compromisso do município do Porto com a qualidade e a diversidade da oferta cultural", acrescenta-se no comunicado. Como co-director neste novo modelo de liderança, Francisco Malheiro não terá mão na programação, garante-se no comunicado. Ficará "responsável pela componente executiva, garantindo a continuidade e eficiência dos projectos desenvolvidos e programados pela Direcção de Artes Performativas".

Já Drew Klein "assumirá na globalidade o plano artístico desta nova co-direcção", sendo que até ao final de 2025 a programação do TMP ainda será aquela que foi pensada em conjunto com Cristina Planas Leitão. Antes de se mudar para o Porto, Klein foi responsável pela programação de performance do Contemporary Arts Center (CAC), em Cincinnati (EUA), onde implementou a Black Box Performance Series e o festival anual interdisciplinar This Time Tomorrow. Com Isabel Salema