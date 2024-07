Fim-de-semana na TV: Close, Vidas Passadas e tubarões

CINEMA

Deadpool

Star Channel, sábado, 17h

Com argumento de Rhett Reese e Paul Wernick, realização de Tim Millers e Ryan Reynolds à frente do elenco, um filme saído do universo Marvel, sobre um anti-herói indestrutível com superpoderes, sede de vingança e sentido de humor retorcido. Domingo, a esta hora, vai para o ar a sequela, também com Reynolds mas dirigida por David Leitch.

Passageiros

AXN Movies, sábado, 21h10

A Avalon é uma nave espacial que transporta milhares de pessoas em hibernação, com destino ao planeta-colónia Homestead II. A viagem durará 120 anos. Quando uma das câmaras se abre acidentalmente 90 anos antes do previsto, o inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida... A não ser que mais alguém desperte.

Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e com Chris Pratt e Jennifer Lawrence nos papéis principais.

La La Land: Melodia de Amor

AXN White, sábado, 21h25

Seis Óscares (em 14 nomeações) premiaram, em 2017, o musical escrito e realizado por Damien Chazelle, em que Emma Stone e Ryan Gosling fazem par numa história de amor, sonhos, canções e coreografias: ela é uma aspirante a actriz; ele, um pianista de jazz. Além de Stone e Gosling, entram no filme os actores J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Thom Shelton e o músico John Legend.

As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado

RTP2, sábado, 00h01

Entre o Verão de 2013 e o de 2014, Miguel Gomes percorreu o país a filmar a crise e traçou um retrato do Portugal real, mesmo que sob uma aparência absurda e fantasiosa. Descreveu o projecto como misto de “ficção e retrato social, tapetes voadores e greves”, lembrando que “imaginário e realidade nunca puderam viver um sem o outro (e Xerazade bem o sabe)”.

Daí nasceu a trilogia As Mil e Uma Noites, de que O Desolado é o segundo tomo, depois d’O Inquieto e antes d’O Encantado. Foi o filme escolhido pela Academia Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas como candidato de Portugal à nomeação para a categoria de melhor filme internacional na 88.ª edição dos Óscares.

Vidas Passadas

TVCine Top, domingo, 21h30

Léo e Rémi têm 13 anos e são inseparáveis. Mas a sua proximidade é mal interpretada pelos colegas de escola, que os atormentam com insinuações. Léo decide afastar-se. Um dia, Rémi desaparece. Vencedor do Grande Prémio do Júri do Festival de Cinema de Cannes 2022 e nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, um drama dirigido por Lukas Dhont, que escreve o argumento com Angelo Tijssens.

Close

RTP1, domingo, 00h

Nora saiu da Coreia do Sul para o Canadá aos 12 anos, deixando para trás o grande amigo Hae Sung. Os anos passaram e ela mudou-se para Nova Iorque, onde é uma dramaturga de sucesso e tem um casamento feliz com um americano. O amigo, por seu lado, manteve-se na Coreia, formou-se em engenharia mecânica e serviu como militar. Um dia, os dois retomam o contacto...

Estreado no Festival de Cinema de Sundance e nomeado para os Óscares de melhor filme e argumento original, esta reflexão semi-autobiográfica sobre amor e destino é escrita e realizada por Celine Song, que aqui se estreia em cinema. Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIOS

Shark Beach with Anthony Mackie: Gulf Coast

Nat Geo Wild, sábado, 17h

Estreia. Enquanto “orgulhoso nativo de Nova Orleães e pescador apaixonado”, o actor Anthony Mackie assume “a missão de descobrir a verdade por detrás das histórias de tubarões que roubam o peixe aos pescadores nas costas do Luisiana”, descreve o canal. A maior causa: problemas ambientais.

Camaleões: O Grande Carnaval

Odisseia, domingo, 16h52

Documentário dedicado às dezenas de espécies que formam esta família de lagartos que, além especialistas em camuflagem, se distinguem pelas patas em pinça e os olhos independentes, entre outras características. Estes répteis estão presentes nos mais diversos habitats, por todo o planeta. Uma das maiores concentrações é em Madagáscar, a ilha onde Paul Terrel, o realizador deste trabalho, os foi observar.

N2: A Estrada Que Nos Une

RTP2, domingo, 20h30

A cada vez mais popular Estrada Nacional 2, que atravessa Portugal de Norte a Sul, de Chaves a Faro, ao longo 738,5 quilómetros, é retratada por Fernando Centeio, que conta a história “desta espinha dorsal” do país através de imagens de arquivo e testemunhos recentes.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, sábado, 22h43

No passado dia 1 de Junho, o programa deu um salto a Estremoz – terra natal do anfitrião, José Gonçalez – para fechar a terceira edição do Festival de Fado da cidade alentejana. A RTP gravou essa tertúlia especial e transmite-a esta noite.

MÚSICA

Millennium Festival ao Largo - Concerto Jovens Talentos

RTP2, sábado, 22h01

A RTP2 torna a ligar-se ao Festival ao Largo (a decorrer no Largo de São Carlos, em Lisboa, até 1 de Agosto), para transmitir o concerto em que um grupo de jovens talentos vocais e instrumentais se junta à Orquestra Sinfónica Portuguesa e ao Coro do Teatro Nacional de São Carlos. É pautado por ópera, musicais, zarzuelas, bailado e outras músicas, e tem direcção musical de Diogo Costa.

Youssou N’Dour no Bataclan

RTP2, domingo, 22h46

Registo do concerto do premiado músico senegalês no parisiense Bataclan, em 2016, depois da investida à política do seu país, que o levou a candidatar-se à presidência e, depois, a ocupar o cargo de ministro do Turismo. O senhor do mbalax fez-se ouvir com o álbum Africa Rekk, lançado nesse ano, à mistura com temas incontornáveis da sua carreira e com convidados da estirpe de Angélique Kidjo.

ENTRETENIMENTO

Superestrelas

RTP1, domingo, 21h24

Estreia. Pêpê Rapazote, Jéssica Athayde, Mimicat e José Carlos Pereira compõem o painel de jurados do novo concurso de talentos do canal público, uma versão portuguesa de um formato britânico onde são tão importantes os dotes vocais como as capacidades de mimetização. Fica no ar aos sábados, com Sílvia Alberto a apresentar.

CULINÁRIA

As Receitas de Jamie: Edição Air Fryer

24Kitchen, sábado, 18h

Estreia. O chef inglês Jamie Oliver embarca na tendência a que tantas cozinhas se têm rendido: air fryer. Propõe receitas que, além de simples e saborosas, prometem fazer uso do seu potencial máximo. São servidas semanalmente, em dose dupla.

CASA

Plantmania

Casa e Cozinha, domingo, 15h

Oportunidade para ver ou rever as dicas de Sofia “A Tripeirinha” Manuel para cuidar das plantas lá de casa – seja num T0, num terraço urbano ou num pátio com gatos –, numa maratona de cinco episódios com continuação daqui a uma semana, com outros tantos, à mesma hora.

INFANTIL

UglyDolls (VP)

SIC K, sábado, 14h13

No mundo secreto dos bonecos, os defeituosos são enviados para Uglyville. É lá que vive Moxy, uma boneca curiosa e optimista que resolve contrariar a ordem estabelecida. Uglydolls foi o último filme realizado por Kelly Asbury.

O Gang dos Tubarões (VP)

Star Channel, domingo, 9h

Oscar é um peixe miúdo que ambiciona chegar ao topo do recife. A oportunidade surge quando fica famoso como “Mata Tubarões”, à conta de um mal-entendido que envolve um tubarão vegetariano, sensível e filho do chefe da máfia. Mas valerá a pena alimentar a mentira?

Um divertido filme animado, cujos bonecos foram desenhados à semelhança dos actores que lhes deram voz na versão original: Oscar tem a cara de Will Smith, Don Lino é inspirado em Robert De Niro e Sykes lembra Martin Scorsese. Destaque ainda para Lola (Angelina Jolie) e Angie (Renée Zellweger).