21 Savage cancela actuação no festival Super Bock Super Rock por doença

O rapper norte-americano, nome de destaque no hip hop contemporâneo, era cabeça de cartaz do segundo dia de festival, esta sexta-feira. O português Papillon foi anunciado em sua substituição.

O rapper norte-americano 21 Savage cancelou a actuação marcada para hoje no festival Super Bock Super Rock (SBSR), "por motivo de doença", anunciou a promotora Música no Coração, que organiza o festival a decorrer até sábado, perto do Meco, em Sesimbra.

Papillon, o rapper Rui Pereira, "um dos grandes valores da nova música portuguesa", tomará o lugar de 21 Savage no palco principal do festival esta noite, reforçando a presença nacional e antecedendo a entrada em cena do cabeça de cartaz Slow J.

Os bilhetes diários para hoje "serão válidos também para sábado, dia 20, bastando guardar o bilhete e apresentá-lo à entrada", acrescenta a promotora.

Em caso de optarem pelo reembolso, os portadores de bilhetes com a data de 19 Julho "podem solicitá-lo a partir da próxima segunda-feira", dia 22, "até ao dia 18 de Agosto, no local onde o adquiriram e mediante apresentação do bilhete válido e não utilizado", acrescenta a Música no Coração.

O concerto de 21 Savage, que se estreava em Portugal no segundo dia do 28.º festival SBSR, a decorrer na Herdade da Cabeça da Flauta, fazia parte da digressão do álbum American Dream, editado no início deste ano.

Esta sexta-feira, no palco principal do SBSR, além de Papillon, actuam também Mahalia, Slow J e o DJ Black Coffee. O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda actuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

Para se chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos. Até sábado a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10h e as 19h. Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no "site" oficial do festival em www.superbocksuperrock.pt.