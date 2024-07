Caravelas-portuguesas e alforrecas podem estar a aumentar. Sábado é dia de as contar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) promove este sábado mais uma edição de ciência cidadão com o "Dia GelAvista", convidando os portugueses a comunicar avistamentos nas praias onde estiverem, para melhor compreender a situação em termos de organismos gelatinosos, como medusas ou caravelas-portuguesas. Os organismos gelatinosos como as caravelas-portuguesas, perigosos em caso de contacto, podem estar a aumentar devido aos efeitos das alterações climáticas.

Estes animais representam um dos maiores desafios no estudo do ambiente marinho, segundo o programa, que pede a participação dos cidadãos, através da aplicação GelAvista ou pelo mail (plancton@ipma.pt).

"Queremos que as pessoas nos digam o que estão a ver por todo o país, e se a pessoa estiver numa praia e não encontrar nada também pode dar essa informação", explicou Antonina dos Santos, investigadora e coordenadora do projecto, frisando que na dúvida de se trata ou não de uma gelatinosa deve sempre enviar-se fotografia.

Foto Medusas na praia Elena Chertovskikh/GettyImages

Em entrevista à Lusa, a responsável explicou que essa informação, prolongada no tempo, é fundamental para perceber a evolução das gelatinosas no mar português. Porque, justificou, em várias regiões do mundo as gelatinosas estão a aumentar e esse aumento, segundo os cientistas, deve-se às alterações climáticas e ao aumento da temperatura da água, uma relação que em Portugal não é clara, até porque não existem dados suficientes.

Tendo em conta as variabilidades do clima, "para fazermos a relação com as alterações climáticas precisamos de muitos dados", disse.

Águas mais quentes

As gelatinosas, segundo a investigadora, deverão aumentar porque se dão bem com altas temperaturas, com condições de anoxia (falta de oxigénio) e com escassez de alimentos. E quando outras espécies diminuem, devido por exemplo à pesca, as gelatinosas podem ocupar esse espaço deixado livre.

Estas espécies, avisou ainda, se tiverem condições, reproduzem-se rapidamente e em grande quantidade, e as alterações climáticas podem potenciar esse crescimento (em número e rapidez). O aumento de espécies já é preocupante em algumas regiões como no Árctico e no Mediterrâneo.

A investigadora salientou que os surtos de aumento são naturais e sempre ocorreram, mas acrescentou que quando os humanos fazem pressão nos ecossistemas podem provocar desequilíbrios e favorecer espécies, como as gelatinosas, levando-as a um aumento de tamanho e distribuição.

O que fazer em caso de contacto?

As caravelas-portuguesas são das gelatinosas mais perigosas para o ser humano em Portugal, já que além de provocarem dores intensas, e prolongadas, podem causar problemas cardíacos.

Cinco cuidados a ter ao tocar numa alforreca Lavar a zona afectada com água do mar – e nunca com água doce. “Se não for salgada, existe uma diferença osmótica que pode potenciar o veneno”, diz a cientista Antonina dos Santos; Não esfregar a zona queimada; Remover com uma pinça os vestígios do animal que possam estar ainda na pele; Não aplicar álcool, urina ou amónia sobre a queimadura; Se estiver em choque, com dores persistentes ou dificuldades em respirar, ir ao centro de saúde ou às urgências hospitalares.

Antonina dos Santos explicou que, em caso de contacto, se deve evitar o pânico, lavar a zona afectada com água do mar, tirar cuidadosamente algum pedaço da gelatinosa que tenha ficado agarrado à pele e colocar compressa quente na zona da ferida. Não se deve tapar a ferida nem usar álcool.

A água-viva é outra gelatinosa comum no país, mais nos Açores e Madeira. Também provoca queimaduras ao contacto e no tratamento deve usar-se gelo. E especialmente no Algarve surge por vezes a medusa-compasso, outra espécie urticante. Segundo a especialista, outras medusas são por norma menos urticantes, embora possam provocar ferida e dor.

A página online GelAvista tem informação sobre todas as gelatinosas e no sábado, em Almada, em Angra do Heroísmo e na Praia da Vitória, e no Funchal sessões educativas e actividades para as famílias vão também prestar mais informação. Antonina dos Santos acrescenta ainda que muitos concelhos afixaram junto das praias informação sobre as gelatinosas.

O programa GelAvista monitoriza desde 2016 organismos gelatinosos em Portugal, incentivando os cidadãos a contribuir para o avanço da ciência através da comunicação (com data, local e hora) dos avistamentos das espécies que ocorrem no país.