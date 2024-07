Subsídio de alojamento alargado a estudantes não-bolseiros até ao 6.º escalão do IRS

O Parlamento aprovou nesta quinta-feira, em votação final global, o novo regime do complemento de alojamento que alarga o subsídio a estudantes deslocados não-bolseiros para agregados com rendimentos até ao sexto escalão do IRS. Trata-se da quarta das cinco medidas que Pedro Nuno Santos anunciou como prioridades do PS no encerramento do debate do Programa do Governo.

