Seis intra-rails para conhecer Portugal (e ir à praia) de comboio

As praias mais a Norte do país, num verde Minho

A primeira sugestão fica a Norte: Moledo, Vila Praia de Âncora ou Afife são sítios imperdíveis para quem quer ir mergulhar nas águas mais frias do Minho. A escassa distância das estações do comboio para estas praias são uma vantagem, já que ficas com as condições ideais para ficares alojado nas pousadas de Vila Nova de Cerveira ou Viana do Castelo, podendo apanhar o comboio para a praia e regressar quando quiseres. As ligações são frequentes e, em menos de meia hora, consegues ir da tua pousada até à praia. Também estás próximo do sul da Galiza. Já agora, sabias que a Galiza é, muito provavelmente, o sítio do mundo com mais festas de Verão por metro quadrado? Cada paróquia tem a sua festa, com o polvo à feira e as orquestras (bandas de baile) como prato forte.

Foto Praia de Moledo

Faz a linha do Douro e fica na Pousada de Foz Côa

Esta é para quem quer sossego e uma viagem de comboio inesquecível. Viaja na linha de comboio mais bonita do país até à estação do Pocinho, num comboio onde podes abrir as janelas e aproveitar as paisagens do Douro. Podes apanhá-lo na estação de São Bento ou Campanhã, no Porto, e ir até ao fim da linha. No Pocinho estás a cerca de seis quilómetros da pousada da vila de Foz Côa — a solução mais fácil é mesmo o táxi que espera pela chegada de cada comboio na entrada da estação. Em Foz Côa não te esqueças de aproveitar o Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Foto O Pocinho é a estação terminal da linha do Douro

Aveiro e Coimbra: uma escapada mais urbana

Se procuras uma viagem mais urbana, as nossas sugestões são as pousadas de Aveiro e Coimbra. São duas cidades cheias de história, com sítios para ver, para relaxar, mas também para sair à noite. Em Coimbra podes facilmente ir à praia à Figueira da Foz ou apanhar um autocarro até à praia fluvial de Serpins. Aveiro tem a Costa Nova acessível de transportes públicos e também podes ir a Espinho de comboio. Outra recomendação: descer o Mondego de canoa. Acredita que vai ser um dia bem passado.

Foto De Coimbra à Figueira da Foz tens ligações frequentes de comboio que não te deixam longe da praia

Castelo Branco: descobre o teu interior

Se procuras a tranquilidade de uma cidade rodeada de verde, Castelo Branco pode ser uma boa opção. A pousada não fica longe da estação e o melhor é que também não fica longe da Piscina Praia de Castelo Branco, um oásis no Verão quente do interior do país. A entrada custa 4,80 euros por dia, mas ficas com acesso a um parque balnear com todas as condições para passares um bom dia de calor.

Foto A piscina praia é um dos imperdíveis de Castelo Branco

Beja no centro do sul, a um passo da praia

O Alentejo interior pode parecer desprovido de actividades para fazer, mas as piscinas de Beja e de Cuba (acessíveis por comboio) e o parque fluvial dos Cinco Reis são excelentes opções para fazer face ao calor alentejano, numa cidade onde se come bem e onde os preços não estão tão inflacionados como noutros destinos turísticos. Aproveita o transporte gratuito que a Câmara de Beja oferece durante o período de Verão entre o centro da cidade e a praia fluvial.

Foto A praia dos Cinco Reis permite ir a banhos no Baixo Alentejo

Algarve: um Verão que sabe a mar

Não será surpresa para ninguém recomendar uma estadia numa das várias pousadas da juventude do Algarve (Portimão, Lagos, Faro e Tavira), todas elas não muito distantes do comboio. As praias da Meia Praia (Lagos) ou da Fuseta estão próximas de estações, mas também há outras paragens (como Albufeira, Portimão ou Loulé) que te oferecem ligações directas e frequentes de autocarro até à praia. Para além das praias podes também aproveitar o parque de diversões ​Slide & Splash que fica mesmo nas proximidades da estação de comboios de Estombar.

Foto A linha do Algarve permite um acesso facilitado às pousadas do sul do país

Consulta o mapa das Pousadas da Juventude no site oficial e procura pelos horários dos comboios na app da CP ou em cp.pt.