A Mongólia já ganhou os Jogos Olímpicos — pelo menos no uniforme dos atletas

Os Jogos Olímpicos de 2024 estão a chegar e, por isso, já começaram a aparecer as primeiras imagens dos uniformes de cada país. Todos os dias amontoam-se os vídeos no TikTok que falam sobre as melhores e as piores vestimentas. Entre as várias opiniões, a Mongólia gerou consenso.

Não, não foi criado por uma marca mundialmente sonante, como é o caso da lululemon, que veste o Canadá, ou da Ralph Lauren, que desenhou os conjuntos norte-americanos, nem mesmo a Uniqlo, a escolhida para os atletas da Suécia. Os trajes mongóis foram desenhados por Michel & Amazonka.

Michel & Amazonka, marca da capital Ulan Bator, procurou que as roupas das cerimónias de abertura e fecho dos Jogos fossem odes aos trajes mongóis tradicionais. A marca assumiu, no site, querer "exprimir a essência da tradição e cultura mongol" com uma "luz contemporânea" e conseguiu-o.

As roupas foram apresentadas no Instagram da marca e são maioritariamente compostas por versões mais escuras das cores da bandeira da Mongólia: azul e vermelho.

A veste feminina é composta por uma camisa e uma saia branca plissada. Esta base menos complexa será adornada com uma mala e colete pormenorizadamente bordados, bem como com uns longos brincos de pérolas com motivos tradicionais do país. Nos pés, estão uns sapatos em bico de salto baixo. O fato da portadora da bandeira segue o mesmo modelo, mas com mais adornos.

A outra opção é semelhante. Contudo, retiram-se os brincos e os saltos e acrescenta-se um colete azul bordado, com um rebordo cinza que condiz com a cor das calças. Na cabeça levarão um chapéu do estilo Panamá. Os atletas que levarem a bandeira usam um robe até aos pés com um cinto, botas e um chapéu tradicional.

A palavra de ordem nas roupas é, portanto, o bordado. Neste são apresentadas diversas figuras, quer relacionadas com a Mongólia, como é o caso do soyombo (símbolo nacional), quer com esta edição da competição, representada pela Torre Eiffel e pela tocha olímpica.

De acordo com o Comité Olímpico da Mongólia, cada um dos uniformes demorou, em média, 20 horas a ser confeccionado. Esse tempo traduziu-se em reconhecimento, já que um grande lado da Internet considera que a Mongólia ganhou os Jogos Olímpicos (mesmo antes de estes começarem).

A marca mongol, fundada por duas irmãs que lhe dão nome, já tinha desenhado outros trajes nacionais, nomeadamente para os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim 2022 e os Jogos Olímpicos de verão de Tóquio 2020, nos quais o país conseguiu uma medalha de prata e três de bronze.

Outros países também têm chamado à atenção pelas suas escolhas de uniformes olímpicos, mas nem sempre por tão bons motivos. Vários utilizadores do X e do TikTok revelaram um grande descontentamento com as roupas da missão olímpica brasileira, feitas pela Riachuelo. Atipicamente, os atletas do Brasil vão vestir peças de ganga e calçar Havaianas.

Em Portugal, a Decenio vestirá os atletas com uma colecção altamente inspirada no tradicional lenço dos namorados.

Os Jogos Olímpicos começam a 26 de Julho e acontecem até 11 de Agosto, em Paris. Portugal levará 73 atletas de 15 modalidades.