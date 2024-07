Nos bastidores do festival de transformismo do Porto

O Porto Drag Festival está de volta ao Café Lusitano para a 16.ª edição. Um festival que "pretende mostrar que há diferentes versões do transformismo e que apenas um nome não reflecte a variedade e a complexidade desta arte", escreve o emblemático espaço portuense numa publicação no Instagram.

Esta fotogaleria mostra-nos os bastidores, mas também o momento em que os artistas provam "a complexidade desta arte": "[Há] performers que cantam ao vivo, outros que apostam mais na produção, outros na irreverência e na ousadia de mostrarem corpos quase 'desenhados' a dedo." Susana Mastroianni, Stefani Duvet e Nicolle Kinsky marcaram presença na última sexta-feira, dia 12.

Para a próxima sexta, 19, estão marcadas as performances de Agatha Top, Lilly Prozac, Lucy Fromell e Lola Herself. O festival acontece todas as sextas-feiras de Julho, a partir das 23h30 no Café Lusitano.