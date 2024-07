Isenção do IMT e do Imposto de Selo: uma medida que nada resolve no acesso da juventude à habitação

A relevância – e, já agora, a seriedade – da medida revela-se na resposta à seguinte pergunta: do ponto de vista de uma política de habitação, para que serve um desconto fiscal correspondente a 3,5% do custo total da habitação num contexto em que os preços de venda já se encontram em níveis significativamente desalinhados com os rendimentos das famílias, registando crescimentos médios de 10% ao ano? A resposta é imediata e de sentido único: a medida é irrelevante e configura um (novo) embuste no domínio da política de habitação.

A crescente dificuldade no acesso à habitação a preços compatíveis com os salários constitui a questão central do problema da habitação em Portugal e as estatísticas da OCDE, recentemente divulgadas, apontam para um agravamento desta situação, colocando Portugal na posição cimeira na evolução dos níveis de inacessibilidade à habitação no contexto europeu (PÚBLICO, 24 junho).

O problema do acesso à habitação foi também um tópico central na conferência de imprensa realizada pelo Governo para a apresentação de um conjunto de medidas dirigidas à juventude, tendo tido uma particular projeção mediática a proposta da isenção do IMT e Imposto de Selo (IS) na aquisição da primeira habitação (isenção total para casas abaixo dos 316.000€ e parcial para casas entre os 316.000€ e os 633.000€).

A ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, não foi ligeira na defesa da medida: “esta é uma medida que pretende dar resposta a uma emergência que é a circunstância de um jovem querer ter uma casa própria e não conseguir”, sendo a medida “uma forma de os apoiar na compra da habitação”. Já em declarações posteriores, defendia a ministra que esta é uma medida necessária para que os jovens se possam “emancipar e viver em Portugal”.

Entretanto, a isenção do IMT e do IS beneficiou de uma autorização legislativa votada por toda a direita (PSD, CDS, IL e CH) e pelo PAN, com a abstenção do PS e do BE e com o voto contra do PCP e do Livre. A medida acolheu a apreciação positiva de promotores e agentes do setor imobiliário. O presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários​ (APPII), Hugo Ferreira, classifica a medida como “ótima, dado que vem resolver um problema de acesso à habitação”. Também Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (​APEMIP), “acha muito bem (…), porque os jovens são um grupo que precisa de ser retido no nosso país e conseguir aceder a casas é fundamental para termos jovens” (Jornal Económico, 24 junho).

A narrativa em torno da “carga fiscal sobre o imobiliário” que liga o Governo da AD, os partidos da direita, promotores e agentes imobiliários faz parte do conjunto de narrativas em matérias de habitação disseminadas por esta frente de opinião e que, no caso da isenção do IMT, teve um primeiro ensaio falhado numa proposta de Carlos Moedas, com parâmetros semelhantes à medida agora apresentada pelo Governo da AD, apresentada na CML (2023) e chumbada, ali, por toda a oposição.

Em Lisboa, em particular, mas também a nível nacional, a habitação não é inacessível devido aos impostos. A habitação é inacessível porque a escalada dos preços, significativamente impulsionada por alterações nas características da procura, vem colocando os preços da habitação em níveis incomportáveis à maioria da população, provocando uma fortíssima pressão sobre os orçamentos familiares. Os recentes resultados do Inquérito às Despesas das Famílias 2022/2023 (INE) colocam as despesas de Habitação a absorver, em média, 40% das despesas das famílias.

Aumentar

A taxa média de crescimento anual do preço da habitação, no triénio 2021-2023, tem ultrapassado os 10,6% a nível nacional, atingindo 10,7% no Porto, 6,9% em Lisboa e 9,7% em Faro (ver gráfico). O peso conjunto do IMT e do IS numa casa de 250 mil euros (ponto médio do 4.º escalão do IMT) corresponde a 3,5% no respetivo custo total. De que serve, pois, como medida de política visando a promoção do acesso à habitação e a retenção de jovens no país, uma diminuição de 3,5% nos impostos sobre a habitação cujos preços de venda se encontram nos níveis atuais e com os ritmos de crescimento registados nos últimos anos?

Nas atuais circunstâncias, não é com uma borla fiscal de 3,5% que a habitação passa a ser acessível para a juventude. Os beneficiários desta medida são os mesmos de sempre: as famílias e os jovens de famílias com mais elevados rendimentos

Mantendo-se as taxas de crescimento dos preços da habitação, a isenção fiscal oferecida pelo Governo da AD será eliminada em menos de meio ano na generalidade do país: 4 meses a nível nacional; 3,3 meses em Braga; 4,6 meses em Coimbra; 6,1 meses em Lisboa e 3,5 meses em Évora. Serão estes os períodos de diminuto alívio para aqueles que podem comprar casas aos preços atuais, durante os quais podem equacionar a compra de melhor mobiliário e eletrodomésticos. Passados aqueles períodos, a odisseia da compra da casa volta à casa de partida. Não são os impostos que justificam o crescimento dos preços da habitação, é a especulação imobiliária e a consequente escalada de preços.

Mesmo com pequenos descontos, a habitação continuará inacessível à maioria. Nas atuais circunstâncias, não é com uma borla fiscal de 3,5% que a habitação passa a ser acessível para a juventude. Os beneficiários desta medida são os mesmos de sempre: as famílias e os jovens de famílias com mais elevados rendimentos, porque são esses os únicos que conseguem comprar casas com o atual nível de preços; no país e, muito particularmente, em Lisboa, onde à isenção do IMT e IS acrescentam a vergonhosa devolução da parcela municipal do IRS.

Não é, pois, esta a redução no custo da habitação que a juventude precisa, nomeadamente, a juventude com emprego precário e baixos salários. Isto é, em matéria de política de habitação, a borla no IMT e no IS nada resolve no vasto problema com que o país se confronta; já em matéria de retenção da juventude a coisa nem merece discussão.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico