Aos pontapés na bola e na condição feminina

Escrevia, a 14 de Julho, no PÚBLICO, o seu director, David Pontes, que "o futebol continua a ter o poder de gerar histórias capazes de inspirar milhões de homens, mas também tem o poder de nos devolver todo o absurdo de que o homem é capaz". A confirmação, se necessária fosse, veio agora de Espanha, cuja selecção nacional de futebol arrebatou pela quarta vez o título de campeã europeia.

As comemorações, em Madrid, à chegada dos vencedores foram tonitruantes. Mas houve um episódio que, de tão insólito e lamentável, fez já correr muita tinta nas redes sociais: quando da recepção no Palácio da Moncloa, sede do Governo central, o jogador Carvajal, do Real Madrid, desfeiteou o anfitrião, Pedro Sánchez, ao virar a cara para o infinito e optar por um aperto de mão fugaz e depreciativo. Segundo a imprensa de Espanha, o mesmo jogador já havia divulgado as suas "opções políticas" (PP/Vox), daí o desrespeito pelo chefe do Governo (PSOE).

Dois indicadores a realçar: 1. Enquanto jogador, é Carvajal o bem conhecido racha-canelas castigado e impedido de participar num dos jogos do Europeu; 2. Quanto à política ou ideologia, Carvajal conta com as simpatias do Vox, exaltador do machismo e do rebaixamento da condição feminina. No espaço destes últimos quinze dias, 11 mulheres foram assassinadas em Espanha pelos seus "maridos" ou "namorados". Desde 2018, a média anual tem vindo a ser de 45 vítimas mortais. Atención!

Luís Alberto Ferreira, Oeiras

O acaso histórico

Donald Trump não foi assassinado por acaso. Em dois sentidos. Foi perpetrado deliberadamente um atentado contra a sua vida, com altíssima probabilidade de ser bem-sucedido. O acaso, um desvio de milímetros num gesto casual de rotação da cabeça, fez com que a bala o atingisse de raspão e não atravessasse o crânio, de lado a lado nos temporais, com morte imediata. O atirador visou a sua cabeça. Não foi, possivelmente, por acaso que o posto de tiro do sniper, num terraço a 130 metros do alvo, não foi detectado pelos serviços de segurança secretos e não secretos, de um país com a tecnologia de vigilância e de prevenção das mais sofisticadas. A ser uma falha casual e não premeditada, fica-se descrente dessa proclamada eficiência. Pode-se dizer que é uma ocorrência repetida, tanto para presidentes americanos como para candidatos. Mas muito mal vai a democracia da maior potência militar do mundo quando não consegue proteger a vida de um candidato e ex-Presidente do seu país, enquanto financia liberalmente armamentos para as guerras mortíferas que se travam noutros quadrantes.

José Manuel Jara, Lisboa

Contas artificiais

Estamos a viver um ano em que o Governo se vê obrigado a um esforço orçamental extraordinário com a acumulação de despesa que não estava prevista no Orçamento do Estado, mas que importa explicar aos portugueses de forma clara, para que não se corra o risco de más interpretações na actuação de um governo que, para alguns, não resolve problemas.

É natural que, trabalhando com um Orçamento do anterior Governo, tenham de ser encontradas soluções de recurso para problemas que ficaram por resolver na anterior legislatura, onde faltou escrutínio na avaliação e resposta às reivindicações de algumas classes profissionais, cuja valorização ficou adiada para o novo Governo, que se vê a braços com o aumento da despesa.

Quando os anteriores governantes se vangloriaram de um excedente orçamental, não comunicaram aos cidadãos a forma artificial como o conseguiram, razão pela qual também não responderam às reivindicações justas dos vários sectores da sociedade portuguesa, como uma forma de descartar responsabilidades para a nova legislatura.

Américo Lourenço, Sines

"Cuidado com as trevas"!

Este é o sugestivo título da crónica de Pedro Adão e Silva no PÚBLICO do dia 17. O discurso baseia-se na candidatura de Donald Trump à presidência norte-americana. Trump é visto como um diabo e, sem ser categórico na nomeação, considera Biden um verdadeiro democrata, a luz que vai iluminar a paz no mundo. Convém recordar que mais de 14 mil crianças morreram na Faixa de Gaza, mortas pelos israelitas com armamento norte-americano saído da Presidência Biden. Se fossem mais de 14.000 crianças ucranianas mortas pelos russos, o que faria a NATO? Afinal, onde nascem as trevas? "Talvez estejamos, de novo, mais próximos das trevas”, assim termina Pedro Adão e Silva. Faço minhas estas palavras.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim