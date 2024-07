Von der Leyen promete agenda de reformas ambiciosa e pede apoio para mais cinco anos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou as “escolhas claras” que a Europa precisa de fazer para garantir o seu futuro “num mundo cheio de adversidade”, para pedir o apoio do Parlamento Europeu para cumprir um segundo mandato à frente do executivo comunitário. “A História continua a bater à nossa porta. Uma Europa forte é mais necessária do nunca”, afirmou.

“As escolhas que fizermos hoje vão definir o nosso lugar no mundo nos próximos cinquenta anos. Ou nos deixamos moldar pelos acontecimentos e o mundo que nos rodeia, ou unimo-nos para construir nós próprios o nosso futuro”, argumentou a alemã, que esta quinta-feira precisa de recolher pelo menos 361 votos no hemiciclo de Estrasburgo para se manter no cargo por mais cinco anos.

“A Europa não pode controlar os ditadores e os demagogos de todo o mundo, mas pode optar por proteger a sua própria democracia. A Europa não pode determinar o resultado das eleições no resto do mundo, mas pode optar por investir na segurança e na defesa do seu próprio continente. A Europa não pode impedir a mudança, mas pode optar por abraçá-la, investindo numa nova era de prosperidade e melhorando a nossa qualidade de vida”, enquadrou Von der Leyen, que no discurso de apresentação da sua plataforma política e prioridades para o novo mandato concentrou-se nas áreas da competitividade e da segurança e defesa, e prometeu ainda avançar um novo Pacto Ecológico Industrial.

Como se esperava, o discurso de Von der Leyen tocou em todas as áreas que tinham sido previamente sinalizadas pelas três bancadas pró-europeístas que formam uma super-coligação de forças moderadas de centro direita e centro esquerda: como em 2019, é essa a base da sua maioria no Parlamento Europeu.

A presidente da Comissão Europeia correspondeu às demandas do seu Partido Popular Europeu com propostas para melhorar o funcionamento do mercado único, reduzir a burocracia, facilitar o licenciamento, promover o investimento e reformar a lógica do quadro financeiro plurianual.

Von der Leyen prometeu avançar uma proposta legislativa para a criação de uma União da Poupança e Investimento, de forma a garantir que as empresas e os Estados podem aceder ao financiamento público e privado necessário para investir na inovação e nas tecnologias limpas do futuro – e também para “acabar com a dependência europeia dos combustíveis fósseis russos de uma vez por todas”. E comprometeu-se a criar um novo fundo de competitividade, para apoiar projectos comuns e transfronteitiços.

A primeira novidade que Von der Leyen apresentou foi em resposta às exigências da bancada dos Verdes, que podem juntar-se à maioria do PPE, socialistas e liberais no apoio à reeleição da alemã. Depois de garantir que o rumo e as metas do Pacto Verde são para manter – a redução em pelo menos 55% das emissões até 2030, de 90% em 2040 e a neutralidade climática em 2050 –, a presidente da Comissão Europeia anunciou um novo Pacto Ecológico Industrial, que verá a luz do dia nos primeiros cem dias do novo mandato.

“A Europa está a descarbonizar-se e a industrializar-se ao mesmo tempo”, vincou, explicando que este novo plano servirá para “canalizar o investimento em infra-estruturas e na indústria, em especial para os sectores com utilização intensiva de energia, e acelerar o planeamento, os concursos e os licenciamentos. Temos de ser mais rápidos e mais simples”, defendeu.

Outras novidades foram ao encontro das exigências do grupo socialista. Ursula von der Leyen prometeu um novo plano de acção para a implementação do pilar europeu dos direitos sociais, e anunciou a sua intenção de nomear um comissário com responsabilidade directa pela área da habitação no próximo executivo, e de desenvolver um plano europeu para a habitação acessível – apesar de esta ser uma competência nacional e não europeia.

“A Europa enfrenta uma crise de habitação que afecta pessoas de todas as idades e famílias de todas as dimensões. Os preços e as rendas das casas estão a subir em flecha. Há quem diga que esta não é uma matéria europeia e por isso não nos devemos envolver. Mas eu quero que esta Comissão apoie as pessoas naquilo que é mais importante para elas”, justificou.