Ursula von der Leyen reeleita presidente da Comissão Europeia com maioria sólida

O Parlamento Europeu acaba de reeleger a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para cumprir mais cinco anos à frente do executivo comunitário. A candidatura da alemã a um segundo mandato foi aprovada por 401 votos: uma maioria sólida de apoio à sua plataforma política para uma Europa mais forte, mais próspera e mais sustentável, que apresentou no hemiciclo de Estrasburgo, esta quinta-feira.

“Os últimos cinco anos mostraram o que podemos fazer juntos. Façamo-lo de novo”, apelara Von der Leyen, num discurso antes da votação em que elencou as questões relacionadas com a competitividade da economia, a segurança e defesa e o alargamento da União Europeia como as prioridades para o novo mandato, que arranca no final do ano.

Segundo os tratados, compete ao Parlamento Europeu confirmar a escolha feita pelos chefes de Estado e governo do Conselho Europeu, numa votação que exige uma maioria absoluta de 50% mais um dos eurodeputados – na actual câmara de 720 membros, a fasquia estava colocada nos 361 votos. Participaram 707 eurodeputados na votação: 401 votaram a favor de Von der Leyen, e 284 contra. Houve 15 abstenções e sete votos nulos.

Numa reacção imediata através da rede social X (antigo Twitter), o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, felicitou Ursula von der Leyen pela sua reeleição “com base numa maioria muito abrangente”. “Esta é uma boa notícia para Europa e para os europeus. Será um gosto trabalharmos em equipa pela Europa”, escreveu.

Em 2019, a presidente da Comissão Europeia foi eleita por uma margem curta de nove votos acima da fasquia da maioria absoluta: a sua nomeação, fora do processo informal conhecido como dos Spitzenkandidaten (cabeças de lista), mereceu a reprovação dos eurodeputados.

Este ano, Ursula von der Leyen foi a candidata oficial do Partido Popular Europeu, que nas eleições de 9 de Junho reforçou a sua posição como a maior bancada do Parlamento Europeu. Como há cinco anos, a alemã contou com o apoio da sua família política democrata-cristã, e ainda das famílias socialista e liberal, que em conjunto formam uma super-coligação pró-europeísta no hemiciclo.

As três bancadas combinadas dispunham de 401 votos, precisamente o resultado obtido por Von der Leyen. Mas a presidente da Comissão já sabia que não contaria com o apoio de algumas delegações nacionais da sua família política: foi graças aos Verdes, que se associaram à maioria, que conseguiu a margem confortável de 40 votos.

No lado da oposição, votaram contra Ursula von der Leyen os eurodeputados das bancadas da direita radical Patriotas pela Europa, Conservadores e Reformistas Europeus e Europa das Nações Soberanas, bem como os membros do grupo d’A Esquerda.

No início da votação, a líder da bancada dos Socialistas & Democratas, Iratxe Garcia, confirmou que o seu grupo apoiaria a reeleição de Von der Leyen, depois de constatarem que a sua plataforma política incluía propostas sobre a “dimensão social e a luta contra as alterações climáticas” e ainda um “compromisso de não cooperar com a extrema-direita”.

“Tornámos as orientações políticas da Comissão as mais sociais e as mais ecológicas de sempre. O nosso voto não é um cheque em branco. O nosso trabalho começa agora para colocar a nossa marca social em todas as políticas da UE durante os próximos cinco anos”, referiu.