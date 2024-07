Sete mortos, incluindo crianças, em incêndio num prédio em Nice

Incêndio de grandes dimensões atingiu o sétimo andar de um prédio em Nice. Há três crianças e um adolescente entre as vítimas mortais. Autoridades desconfiam de mão criminosa na origem do fogo.

Sete pessoas morreram num violento incêndio que consumiu um prédio na cidade de Nice, em França. Entre as vítimas mortais estão três crianças e um adolescente. O fogo deflagrou durante a madrugada desta quinta-feira, 18 de Julho, às 4h locais (menos uma hora em Portugal Continental), nos andares mais elevados de um edifício no bairro de Moulins. O caso está neste momento a ser investigado pelas autoridades francesas como um incêndio com mão criminosa.

De acordo com o Nice-Matin, um jornal da cidade, as três crianças pertenciam à mesma família e tinham cinco, sete e 10 anos. A quarta vítima mortal perdeu a vida ao saltar de uma janela na tentativa de escapar às chamas, juntamente com uma outra pessoa que ficou em estado crítico e foi transportada para o hospital. As circunstâncias da morte das outras três pessoas ainda não são claras.

At least 7 dead, 4 injured in fire at apartment in Les Moulins neighborhood of Nice, France. - official



Trinta e três pessoas foram retiradas dos andares cimeiros do prédio através de escadas lançadas de um helicóptero. O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, viajou até Nice e confirmou aos jornalistas que, "perante os primeiros elementos" de prova recolhidos no local, decidiu "abrir uma investigação sobre actos de incêndio criminoso que levaram à morte" de pelo menos sete pessoas.