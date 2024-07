Polícia ferido em ataque com faca em Paris. Motivações terroristas afastadas

Um polícia ficou ferido num ataque perto dos Campos Elísios, em Paris, esta quinta-feira. O atacante tinha uma faca e atingiu a orelha do polícia. O ataque foi confirmado pelo ministro do Interior, General Darmanin, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O atacante foi neutralizado pela polícia, disse Darmanin. De acordo com o director da polícia de Paris, Laurent Nuñez,​ não há “nenhuma motivação terrorista nem qualquer ligação com os Jogos Olímpicos”.

O incidente aconteceu após seguranças da loja Louis Vuitton, localizada na famosa avenida francesa, terem chamado as autoridades para retirar uma pessoa do estabelecimento.

Ao deparar-se com os agentes, o homem fugiu com uma faca na mão, mas de seguida atacou o primeiro polícia que o perseguia, ferindo-o numa orelha, segundo a versão das autoridades. Um outro agente atingiu o atacante com a sua arma, provocando-lhe ferimentos com gravidade, segundo a cadeia televisiva pública France 2.

O agressor, "um estrangeiro de 27 anos em situação regular e desconhecido dos serviços de inteligência", foi "muito gravemente ferido" e foi encontrado "em paragem cardíaca", acrescentou à imprensa Laurent Nuñez.

O incidente ocorreu no dia em que entrou em vigor o perímetro de segurança em torno do Sena, nas imediações do local, e quando se ultimam os preparativos para a cerimónia de inauguração, em 26 de Julho, dos Jogos Olímpicos de Paris.

O centro de Paris nas proximidades do rio está vedado e o seu acesso restringido, com numerosos agentes vigiando a zona e os pontos mais frequentados as proximidades.