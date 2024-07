Líderes europeus gostaram do “novo tom do Governo britânico” na Comunidade Política Europeia

Os líderes de mais de 40 países europeus e os dirigentes da União Europeia e de outras organizações do continente que participaram na cimeira desta quinta-feira da Comunidade Política Europeia (CPE), na região inglesa de Oxford, mostraram-se entusiasmados com a nova fase das relações entre a Europa e o Reino Unido, agora governado pelo executivo do trabalhista Keir Starmer, após 14 anos de domínio do Partido Conservador britânico.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt