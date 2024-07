JD Vance. Porque é que a escolha do “vice” de Trump preocupa a Ucrânia?

Se uma possível reeleição de Trump já preocupava a União Europeia, a escolha de JD Vance para candidato a vice-presidente dos EUA vem agravar ainda mais essas preocupações.

Zelensky diz que trabalhará em conjunto com Donald Trump se ele for eleito, mas em Kiev vários oficiais próximos do Presidente já expressaram preocupação com a escolha de Vance.

Qual poderá, então, ser o impacto de uma vitória do Partido Republicano na guerra da Ucrânia?

Neste P24, ouvimos João Ruela Ribeiro, jornalista da secção internacional do PÚBLICO.

