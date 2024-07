Comissário da habitação: Costa tinha razão?

Ursula von der Leyen anunciou a intenção de nomear um comissário com responsabilidade directa pela área da habitação.

A presidente reeleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu um novo plano de acção para a concretização do pilar europeu dos direitos sociais, e anunciou a sua intenção de nomear um comissário com responsabilidade directa pela área da habitação no próximo executivo, e de desenvolver um plano europeu para a habitação acessível – apesar de esta ser uma competência nacional e não europeia.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.