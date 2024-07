Biden “parece ter começado a aceitar” a ideia de desistir da recandidatura, diz o New York Times

O Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, aparenta ter começado a aceitar a ideia de que poderá ter de desistir da sua recandidatura à Casa Branca, escreve esta quinta-feira o New York Times, que cita várias fontes próximas do chefe de Estado. Uma das fontes acautela contudo que Biden ainda não tomou uma decisão final sobre o assunto.

Também a Reuters escreve esta quarta-feira, citando fontes democratas sob anonimato, que o Presidente iniciou um período de reflexão sobre a viabilidade da sua candidatura. "Ele está a pensar no assunto de forma muito séria", disse um responsável do partido à agência noticiosa. A desistência "parece uma questão de 'quando', não de 'se'", acrescentou à Reuters um assessor democrata no Congresso.

A evolução do pensamento do Presidente norte-americano é ditada pela pressão crescente no seio do Partido Democrata e entre aliados próximos de Biden para que este abandone a campanha para as presidenciais de Novembro. A este coro ter-se-á juntado, segundo escreve também esta quinta-feira o Washington Post, o ex-Presidente Barack Obama, que terá dito a aliados democratas que a possibilidade de Biden vencer as eleições se reduziu significativamente.

Já noticiados tinham sido os contactos entre Nancy Pelosi, antiga líder da Câmara dos Representantes, e o Presidente democrata, com a congressista a partilhar sondagens e dados com o chefe de Estado para demovê-lo a prosseguir com a sua candidatura. Somam-se agora os relatos dos apelos feitos em privado pelo líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, e dos democratas na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, para que Biden pondere a desistência.

Biden tem respondido à pressão dos aliados dizendo ter dados que mostram que ainda poderá bater o republicano Donald Trump nas presidenciais de Novembro. Agora, porém, o New York Times escreve agora que quatro pessoas próximas do Presidente admitem que "a realidade está a impor-se" e que não seria surpreendente o anúncio próximo de uma desistência e de uma declaração de apoio a Kamala Harris como candidata dos democratas. Harris, a actual vice-presidente norte-americana, tem aparecido como a melhor colocada nas sondagens que confrontam nomes alternativos a Biden com Trump.

Num momento em que a saúde e fragilidade do Presidente são apontadas como motivos para uma troca de candidato, sobretudo após a prestação negativa do democrata no debate presidencial de Junho, Joe Biden enfrente agora a covid-19. O chefe de Estado foi diagnosticado na quarta-feira e encontra-se em isolamento na sua casa de férias em Rehoboth Beach, no estado do Delaware. Na noite de quarta, imagens da estação de televisão norte-americana ABC News mostraram o Presidente visivelmente fragilizado a entrar com dificuldades, e com auxílio, para a viatura que o conduziu à residência.

Oficialmente, a Casa Branca tem negado ao longo dos últimos dias que o Presidente de 81 anos esteja a considerar desistir da recandidatura, acusando elementos do Partido Democrata de orquestrar uma campanha de pressão sobre o chefe de Estado através de fugas de informação para a imprensa. Também a estrutura da campanha de Biden tem negado estar a trabalhar com outro cenário que não seja o de o actual Presidente norte-americano ser o candidato dos democratas.