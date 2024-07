Funicular da Graça será gerido pela Carris para ganhar um milhão por ano com turistas

A Câmara Municipal de Lisboa espera facturar mais de um milhão de euros, por ano, com a venda de bilhetes a utentes ocasionais do Funicular da Graça, que liga os bairros da Mouraria e da Graça, a partir do momento em que o mesmo passar a ser gerido pela Carris, no início de 2025. A mudança visa aproveitar a frequência turística do equipamento, inaugurado em Março passado e agora gerido pela EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa). Até ao final do mês passado, já tinha transportado mais de 130 mil pessoas. A receita resultará da cobrança de 4,1 euros, a todos os que não tenham passe Navegante, valor igual ao pago nos ascensores da Bica, da Glória e do Lavra, todos intensamente procurados por turistas.

