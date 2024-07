Jornalista condenada a pagar cinco mil euros a Meloni por ter gozado com a sua altura

Meloni interpôs uma acção judicial contra Cortese depois de as duas mulheres terem entrado em conflito nas redes sociais.

Um tribunal de Milão ordenou que uma jornalista pague à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, uma indemnização de cinco mil euros por ter gozado com a governante, numa publicação nas redes sociais, informou a agência de notícias ANSA e outros meios de comunicação locais.

A jornalista Giulia Cortese foi também condenada a uma multa suspensa de 1200 euros por um comentário no Twitter, agora chamado X, em Outubro de 2021, sobre a altura de Meloni, que foi definido como “bodyshaming”. Cortese pode ainda recorrer da sentença.

Meloni interpôs uma acção judicial contra Cortese depois de as duas mulheres terem entrado em conflito nas redes sociais. Meloni, cujo partido de extrema-direita Irmãos de Itália estava na oposição na altura, reagiu mal quando Cortese publicou uma fotografia sua com uma imagem do falecido líder fascista Benito Mussolini em segundo plano.

Cortese respondeu com outros tweets, incluindo um que se traduz como “não me assustas, Giorgia Meloni. Afinal de contas, só tens 1,2 metros de altura. Nem sequer te consigo ver”. A altura de Meloni é indicada entre 1,58m e 1,63m em vários sítios da Internet.

O advogado de Meloni disse que a primeira-ministra pretende doar a uma instituição de beneficência qualquer indemnização que venha a receber.

O elevado número de processos judiciais contra jornalistas foi citado este ano pelos Repórteres Sem Fronteiras, que colocaram a Itália no 46º lugar no seu Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2024.

Esta não é a primeira vez que Meloni leva jornalistas a tribunal. No ano passado, um tribunal de Roma multou o escritor de best-sellers Roberto Saviano em mil euros, mais despesas legais, depois de ele a ter insultado na televisão, em 2021, por causa da sua posição dura em relação à imigração ilegal. Já os jornalistas da emissora estatal italiana RAI entraram em greve em Maio em protesto contra o “controlo sufocante” do seu trabalho pelo Governo de Meloni.