Glen Powell está de volta à universidade nos intervalos das filmagens

O actor vai assistir às aulas por Zoom enquanto filma a nova versão de The Running Man, no Reino Unido. Terá de regressar ao Texas “duas a três vezes por semestre” para fazer exames.

Glen Powell é actualmente uma das mais cintilantes estrelas de Hollywood, mas o cinema não lhe chega. O actor, que protagoniza Tornados, que estreia esta quinta-feira nas salas nacionais, promete que nos intervalos entre filmagens vai acabar o curso em Espanhol e História Americana na Universidade do Texas. “Não vou estar sentado numa aula com outros alunos regularmente. Basicamente, vou voltar [a estudar] porque tenho de acabar o curso”, detalha.

Powell mudou-se recentemente de volta para Austin, no Texas, para estar mais perto da família, mas o trabalho não pára. Agora, está no Reino Unido, a filmar a nova versão de The Running Man (inicialmente protagonizado por Arnold Schwarzenegger, em 1987), mas não pretende desleixar-se nos estudos. “Vou estar em Londres, mas regresso para fazer exames supervisionados. Estão a deixar-me aprender [com] o ensino à distância”, conta ao IndieWire, detalhando que até à época de exames vai assistir às aulas por Zoom.

Terá de ir à universidade, pelo menos, “duas ou três vezes em cada semestre”, o que poderia ser complicado para a produção do filme. Mas o realizador Edgar Wright tem sido muito compreensivo, assegura. “O Edgar tem sido muito simpático ao deixar-me acabar o curso a meio do seu grande filme.”

Noutra entrevista à Hollywood Reporter, em Maio, Glen Powell falou sobre a mudança para o Texas, que foi incentivada pelo colega Matthew McConaughey. “Cheguei ao ponto em Hollywood em que já posso sair de Hollywood”, declarou. Não só está mais perto da mãe, como é também “emocionante” conseguir terminar o curso que começou antes de atingir este nível de fama.

Não que odeie Hollywood, mas prefere esse ambiente frenético em doses mais moderadas. “Vir aqui por pequenos períodos e fazer todas as coisas que preciso de fazer aqui, é óptimo. E não tenho nada contra Hollywood. Só me apercebi que, em termos de preencher as partes de mim que precisam de ser reabastecidas entre projectos, está tudo Austin para mim”, termina.

Nesta quinta-feira chega às salas de cinema portuguesas Tornados, onde Powell dá vida a Tyler Owens, um conhecido caçador de tornados, muito popular nas redes sociais. O filme é quase um remake de Tornado​ (1996), com Helen Hunt e Bill Paxton, já que apresenta uma história de fundo diferente, e conta agora com a realização de Lee Isaac Chung. Na trama, a personagem de Glen Powell cruza-se com Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper, uma meteorologista que se retirou das lides de andar atrás de tornados após uma experiência traumática.