Filha do emir do Dubai anuncia divórcio no Instagram: “Declaro o nosso divórcio”

A filha do xeque do Dubai, a xeica Mahra, parece ter anunciado o divórcio através do Instagram, num país onde, até 2017, a separação com a lei "triplo talaq" era permitida por parte dos homens — esta lei prevê que um homem se possa divorciar ao dizer três vezes a palavra talaq, que significa divórcio. “Querido marido, como estás ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio”, escreveu nas redes sociais nesta quarta-feira.

E acrescentou: “Eu divorcio-me de ti, eu divorcio-me de ti e eu divorcio-me de ti. Cuida-te, a tua ex-mulher”. Não se sabe se o comunicado da filha do emir Mohammed bin Rashid al-Maktoum é vinculativo, uma vez que não houve qualquer declaração pública por parte do governante do emirado ou outra reacção oficial.

O marido, Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, também continua em silêncio. Na prática, só Mana Al Maktoum poderia aplicar a regra islâmica do "triplo talaq". Mas, de acordo com o diário Khaleej Times, a prática foi banida nos Emirados Árabes Unidos em 2017.

Na conta de Instagram da xeica Mahra já não sobram quaisquer fotografias do marido e o mesmo na página de Mana Al Maktoum. A filha do xeque e o empresário do imobiliário e tecnologia tinham-se casado em Abril de 2023 numa extravagante cerimónia e foram pais há dois meses de uma menina.

Em Junho, Mahra tinha publicado uma fotografia onde denunciava que algo não pudesse estar bem no casamento. “Só nós as duas”, escreveu na legenda da imagem com a filha ao colo.

Nos comentários da publicação desta quarta-feira onde declarava o divórcio, alguns questionam se a conta de Instagram da xeica Mahra poderá ter sido alvo de um ataque, enquanto outros celebram a coragem da princesa. “Acho que é muito forte quando uma mulher reconhece o seu valor e se impõe com confiança”, escreve uma utilizadora. E outra elogia: “Uma mensagem forte e verdadeiramente libertadora para todas as mulheres que se sentem marginalizadas.”

Nos últimos anos, a família do xeque do Dubai e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos não tem estado isenta de polémicas. Em 2021, a BBC noticiou que a princesa Latifa, uma dos 30 filhos do governante, estava em cativeiro depois de ter tentado fugir do país para “viajar, estudar ou fazer alguma coisa normal”. A exposição mediática teve resultados e Latifa está a viver agora em liberdade.

Na mesma altura, o emir foi condenado a pagar 650 milhões de euros à ex-mulher, Haya da Jordânia para garantir a segurança da princesa e dos dois filhos do casal. Depois de ter pedido o divórcio, a princesa relatou ter sido alvo de uma campanha de ameaças e intimidação. É de esperar que a xeica Mahra tenha um destino diferente depois de anunciar o divórcio nas redes sociais.