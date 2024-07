Tati Bernardi: “Narrar era proteger-me do mundo”

Com a cronista aprendemos nomes de fármacos para a ansiedade. No primeiro romance desmonta a ideia da maternidade perfeita. Escreveu para cinema, teatro e televisão. Quase sempre é sobre si mesma.

Esteve poucos dias em Portugal, mas sempre que volta é como se sentisse uma “ancestralidade”, diz ao PÚBLICO, sentada à sombra, na sede da editora Tinta-da-china, à qual elogia as capas não só dos seus livros mas de outros, na véspera do seu regresso ao Brasil. Tati Bernardi é autora, cronista, argumentista. No início deste mês, passou por Aveiro, onde esteve na feira do livro, por Oeiras e Lisboa, encontrou-se com os que a lêem e admiram a sua ironia, a maneira como conta histórias em que é a personagem principal.