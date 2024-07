Apple abdica de direitos do Mundial de clubes. FC Porto e Benfica podem ganhar menos

Acordo com multinacional norte-americana não se concretizou, esperando-se quebra de receitas para os 32 clubes na prova. FC Porto e Benfica são as equipas nacionais qualificadas para a competição.

Já não será a Apple a detentora dos direitos de transmissão do Mundial de clubes, competição que se realiza em 2025 nos Estados Unidos e que incluirá o FC Porto e o Benfica. Apesar de semanas de negociações entre a FIFA e a multinacional norte-americana, o negócio não se concretizou, com a entidade desportiva a procurar agora um novo parceiro para a competição. Os detalhes deste "divórcio" não foram publicamente divulgados, mas notícias publicadas nas últimas semanas dizem que o valor que a Apple oferecia para a transmissão do Mundial de clubes era apenas um quarto do que os 3,6 mil milhões de euros desejados pela FIFA. De acordo com múltiplas fontes, a proposta feita pela norte-americana fixou-se abaixo dos 915 milhões de euros.

Ainda é cedo para perceber que impacto esta mudança poderá ter nas receitas recebidas para os 32 clubes na prova, com especial ênfase para as equipas portuguesas: FC Porto e Benfica projectavam um prémio de 50 milhões de euros só pela participação na prova, com bónus distribuídos com base no desempenho desportivo. Um modelo em tudo semelhante ao das competições europeias de clubes da UEFA, que se pensava ter um "bolo" de 2,5 mil milhões para distribuir pelas 32 equipas. O vencedor do Mundial de clubes poderia sair dos Estados Unidos com um encaixe a rondar os 100 milhões de euros.

De acordo com a informação avançada pelo The Athletic, a cerca de um ano do arranque da competição, a FIFA ainda não decidiu os estádios e as cidades que vão servir de palco às partidas. Dada a quebra da negociação com a Apple, é provável que a solução passe agora por uma negociação mercado a mercado, alternativa menos vantajosa. A Bloomberg chega mesmo a dizer que os clubes já foram informados de uma potencial quebra de receitas na competição.

No caso do FC Porto, afastado da Liga dos Campeões na temporada 2024-25, o dinheiro do Mundial de clubes seria usado como um "balão de oxigénio" fundamental, num momento em que os "dragões" atravessam graves dificuldades financeiras e de tesouraria. Já na Luz, essa verba seria também um acrescento de peso aos cofres "encarnados", somando-se às receitas provenientes da "Champions", dependentes da prestação do Benfica nas provas da UEFA.

Apesar de as datas para o Mundial de clubes não estarem ainda fechadas, estima-se que a competição se realize entre Julho e Julho do próximo ano, única brecha possível no calendário competitivo que permite encaixar as 32 equipas. FC Porto e Benfica vão ombrear com os maiores clubes do mundo, numa lista que integra os maiores "tubarões" europeus: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, entre outros, conseguiram a classificação para a prova.