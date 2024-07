Um livro tónico saudavelmente sem tónica (a do Monstro)

Há boas notícias para quem se interessa pelos caminhos, mistérios e subtilezas da língua. A primeira, e mais recente, é a participação do linguista Fernando Venâncio como convidado do próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista literária brasileira Quatro Cinco Um. Será no dia 13 de Agosto, por Zoom, e em discussão estará o seu ensaio Assim Nasceu Uma Língua – Sobre as Origens do Português (Guerra & Paz, 2019). A segunda é a edição de mais um livro de Manuel Monteiro, revisor linguístico e formador de revisores, dedicado às especificidades e problemas da língua portuguesa, de quem já lêramos vários: o Dicionário de Erros Frequentes da Língua (Soregra Editores, 2015), Por Amor à Língua – Contra a Linguagem Que por aí Circula (Objectiva, 2018) e O Mundo pelos Olhos da Língua (Objectiva, 2022). Ora o novo livro, também editado pela Objectiva (e datado de Maio de 2024), é uma reedição revista e aumentada do segundo, com o título Por Amor à Língua e à Literatura.

