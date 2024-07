Sexta na TV: das arenas romanas ao fado em Liberdade

CINEMA

Samba

Hollywood, 21h30

Omar Sy e Charlotte Gainsbourg dão vida a esta comédia dramática sobre imigração e xenofobia em França, escrita e dirigida por Olivier Nakache e Eric Toledano.

Samba é um imigrante senegalês que sonha fazer carreira como chef. Embora viva em Paris há mais de dez anos, nunca conseguiu a autorização de residência. Tem sobrevivido com biscates, enquanto tenta regularizar a sua situação. Um dia, é apanhado e encaminhado para deportação. É então que conhece Alice, que há anos luta contra uma depressão e que trabalha como voluntária numa organização de apoio a imigrantes.

Arthur Rambo

RTP2, 22h54

Um drama de Laurent Cantet, inspirado numa história real. A vida parece sorrir a Karim D, um jovem escritor tornado celebridade depois do êxito da sua última obra. Isto até alguém descobrir que, há algum tempo, sob o pseudónimo Arthur Rambo, partilhou no Twitter uma série de conteúdos de teor anti-semita e homofóbico.

De um momento para o outro, Karim vê-se ostracizado e odiado pela opinião pública, que o converte numa espécie de bode expiatório de todas as desgraças do mundo.

Ava

Cinemundo, 23h05

Jessica Chastain é Ava, uma eficaz assassina a soldo que actua sob as ordens de uma organização internacional muito poderosa. Quando uma das suas missões corre de forma inesperada, ela torna-se imediatamente um alvo a abater e vê-se obrigada a transformar o seu treino de assassina num modo de sobrevivência.

Com argumento de Matthew Newton, um thriller de acção realizado por Tate Taylor (As Serviçais, Ma), também com John Malkovich, Common, Geena Davis, Colin Farrell, Ioan Gruffudd e Joan Chen no elenco.

SÉRIE

Those About to Die

Prime Video, streaming

Estreia. Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Tom Hughes, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Dimitri Leonidas, Kyshan Wilson, Gabriella Pession e o português Gonçalo Almeida entram nesta produção de sandália e espada, passada nas arenas do Império Romano e inspirada no mesmo livro – escrito por Daniel P. Mannix, em 1958 – em que Ridley Scott já tinha pegado para o filme Gladiador.

É composta por dez episódios, com autoria de Robert Rodat e realização de Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner.

DOCUMENTÁRIOS

Moldar o Sonho

TVCine Edition, 22h

Marq Evans assina este retrato de Will Vinton (1947-2018), o norte-americano que revolucionou o cinema de animação enquanto pioneiro da claymation (animação em barro ou plasticina) e que, entre muitos outros prémios, arrecadou um Óscar em 1975 graças à curta Closed Mondays. Conta com depoimentos do próprio Vinton e de outros profissionais do ramo, como Nick Park, Peter Lord, Bill Plympton ou Adam Elliot.

Omnivore

Apple TV+, streaming

A Humanidade explicada através da alimentação – eis a rota seguida pela série documental em estreia. Cabe a René Redzepi, o chef do Noma, conduzir esta viagem pelo globo “a explorar os ingredientes que ergueram sociedades, moldaram as nossas crenças e alteraram para sempre a história humana”, descreve a Apple.

Banana, café, milho, atum, sal e arroz estão entre os ingredientes essenciais que dão azo à descoberta das origens históricas e das tradições culinárias por detrás de cada dentada. Os oito episódios vão do Chile ao Ruanda, passando por Espanha, Tailândia, Coreia do Sul, Djibuti e EUA, provar que, como diz o chef dinamarquês, “a comida nunca é só comida; é o que nós somos”.

MÚSICA

Sara Correia - Liberdade

RTP1, 22h40

Sagrou-se vencedora da Grande Noite do Fado aos 13 anos e rapidamente ganhou o estatuto de fenómeno. Lançou-se nos discos com Sara Correia, em 2018. Seguiu-se Do Coração, em 2020. Em 2023, chegou Liberdade.

Foi com este álbum que se apresentou no Coliseu do Porto, já em Março deste ano. Diogo Clemente (viola), ngelo Freire (guitarra portuguesa), Frederico Gato (baixo) e Joel Silva (bateria) foram os cúmplices deste concerto de fado tingido “por muitas cores distintas e texturas que resultam de subtis experiências e influências captadas noutros géneros”, notava a sinopse. É esse o espectáculo que a RTP transmite hoje.