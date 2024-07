Com Lady in the Lake, Natalie Portman chega finalmente às séries

Lady in the Lake é uma história do passado tão americana quanto o presente. A actriz fala ao PÚBLICO da dificuldade de as mulheres contarem as suas próprias histórias. Sexta-feira na Apple TV+

Natalie Portman estreia-se esta sexta-feira em televisão. Na televisão do momento, a digital, e num momento em que a série que protagoniza e que se passa nos anos 1960 toca em muitas das feridas actuais. Judaísmo, racismo, sexismo, está tudo em Lady in the Lake, um thriller criminal que, ainda assim, parece só precisar de Portman para chamar a atenção dos jornalistas. Mas nesta mesa-redonda com a imprensa, ao seu lado está a radiosa Moses Ingram e as duas protagonistas, bem como o resto do elenco, só querem elogiar quem está atrás das câmaras e na adaptação do livro homónimo, a criadora da série, Alma Har'el. Justificadamente.