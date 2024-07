Ginásio, urinol e pastéis estragados na Casa de Serralves

A Casa de Serralves, no Porto, remodelada por Álvaro Siza em 2021 para acolher a colecção Miró, reabriu na quinta-feira da semana passada transformada em Casa Vale Ferreira, título de uma grande exposição antológica de João Pedro Vale (n. 1976) e Nuno Alexandre Ferreira (n. 1973). Preenchendo os vários pisos e salas do belo edifício modernista cor-de-rosa, Casa Vale Ferreira assinala mais de 20 anos de partilha artística e de vida em comum desta dupla de criadores, cujo percurso, marcado por uma jubilosa diversidade (que encontra o seu fio condutor no combate a todas as formas de intolerância), justificava há muito uma mostra antológica com este alcance.

