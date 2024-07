Cristina Planas Leitão deixa de ser co-directora do Teatro Municipal do Porto

Contrato foi cessado por mútuo acordo com a Ágora, empresa da Câmara do Porto dedicada à cultura e ao desporto. O norte-americano Drew Klein fica agora como o único director artístico.

A programadora, coreógrafa e professora Cristina Planas Leitão já não é co-directora do Teatro Municipal do Porto (TMP). Num breve comunicado enviado esta quinta-feira à comunicação social, a Ágora, empresa da Câmara do Porto dedicada à cultura e ao desporto, informa que o contrato foi cessado por mútuo acordo. O programador e curador americano Drew Klein, que partilhava a liderança do TMP com Planas Leitão desde Janeiro de 2023, fica agora como responsável solitário.

Eis o culminar de duas semanas durante as quais não foi inteiramente claro aquilo que aconteceria no seio da direcção artística do TMP. No início do mês, a 4 de Julho, a TSF avançou no seu site que Planas Leitão havia pedido a sua demissão na semana anterior, devido a “desentendimentos” com Drew Klein. A rádio citava fonte da presidência da Câmara do Porto. Quando, no dia seguinte ao da publicação da notícia, o PÚBLICO ouviu Rui Moreira, o autarca disse, todavia, que a situação permanecia “em aberto”.

Mesmo tendo confirmado que dera autorização ao seu gabinete para se falar à TSF em demissão, o presidente da Câmara do Porto e vereador da Cultura não foi taxativo. Referiu que ainda não existira nenhuma declaração formal, apenas “uma conversa pessoal, depois confirmada por e-mail”, em que Cristina Planas Leitão lhe teria comunicado “a sua indisponibilidade para continuar, nos moldes actuais, a assumir a co-direcção” do Teatro Municipal do Porto.

Ouvida na mesma altura pelo PÚBLICO, a programadora, coreógrafa e professora afirmou ter sabido da cessação das suas funções “pela notícia da TSF”, que, queixou-se, terá escrito sem a contactar. Planas Leitão não confirmou nem desmentiu o cenário de demissão; disse que estava no Festival GREC, em Barcelona, “a ver espectáculos como co-directora artística do Teatro Municipal do Porto, do DDD — Festival Dias da Dança e do CAMPUS Paulo Cunha e Silva” (o Departamento de Artes Performativas da Ágora, que Planas Leitão dirigia com Drew Klein até esta quinta-feira, abrange não só o TMP, como o festival e o centro de residências referidos).