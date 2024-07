Alabaster DePlume, Angélica Salvi e Niño de Elche & Raül Refree no Castelo de Leiria

A terceira edição do programa Ágora leva a Leiria, entre Agosto e Outubro, várias actividades, com destaque para os concertos de nomes nacionais e internacionais.

O programa Ágora regressa ao Castelo de Leiria entre Agosto e Outubro com concertos, teatro, actividades para famílias e artes visuais, numa iniciativa da Câmara de Leiria e da produtora e editora de música local Omnichord. Entre o alinhamento, destacam-se músicos nacionais e internacionais como Alabaster DePlume, Niño de Elche com Raül Refree, Angélica Salvi ou Marina Herlop.

Este ciclo tem como objectivo cruzar a herança histórica do Castelo de Leiria com propostas artísticas contemporâneas, num diálogo "que respeita um passado, um presente e um futuro", sublinhou à agência Lusa o programador de Ágora, Guilherme Garrido.

"Temos sempre esta premissa de que quem tem pedras para construir uma muralha tem também pedras para construir uma ponte. São propostas várias e diversas manifestações artísticas que permitem um usufruto do tempo e do espaço, e que queremos que alavanquem noções de liberdade, quer a nível de texto, de subtexto e da visitação do próprio Castelo de Leiria", explicou o organizador.

A terceira edição de Ágora arranca a 3 e 4 de Agosto, com a inauguração, nas antigas cisternas do Castelo, da instalação Interfluxos, na qual se explora a relação dinâmica entre o movimento humano e a dimensão digital. Trata-se de uma intervenção de João da Fonseca, "um artista de Leiria que esteve muitos anos a trabalhar e a morar na Alemanha. Voltou recentemente e fará o seu primeiro trabalho artístico em Portugal no Ágora".

No primeiro dia actuam a harpista e compositora espanhola Angélica Salvi, há vários anos sediada no Porto; Marta Pereira da Costa, que este ano lançou o segundo álbum, ancorado na guitarra portuguesa e no piano; e La Familia Gitana, "uma família alargada de ciganos, de Cascais", que mostram em Leiria "um projecto que leva a cultura e a tradição mais longe, desconstruindo preconceitos e ligando pessoas".

No segundo dia tem lugar a oficina Novos habitantes do Castelo; o espectáculo de teatro infanto-juvenil Antiprincesas: Carolina Beatriz Ângelo, um dos capítulos da série da encenadora Cláudia Gaiolas sobre mulheres que marcaram a história de Portugal (Carolina Beatriz Ângelo, médica e feminista portuguesa, foi a primeira mulher a votar no país, em 1911); e revela-se o resultado da residência artística que reúne o clarinetista Paulo Bernardino e o vibrafonista Eduardo Cardinho, num exercício intitulado Journeys with Melodies.

A programação estende-se pelos fins-de-semana de 7 e 8 de Setembro e 5 e 6 de Outubro. Atenções redobradas para o jazz multiforme e de intervenção do saxofonista Alabaster DePlume, figura associada às mais recentes correntes do jazz britânico; para as novas incursões pelo flamenco de Niño de Elche, uma dos mais importantes isntigadores da renovação do género, aqui em parceria com o músico e produtor Raül Refree, que já colaborou com Rosalía ou Sílvia Pérez Cruz; e para a música electrónica impressionista de Marina Herlop. O concerto do saxofonista alemão Julius Gabriel e a residência artística de Surma e Inês Condeço, ambas de Leiria, estão também no alinhamento.

"São propostas para ocupar este lugar, para que se consiga viajar nos cantos e recantos deste património que é o Castelo: o ponto mais alto de Leiria e que permite tempos físicos, mentais e emocionais de contemplação", aponta Guilherme Garrido. "É com muito respeito e carinho que ocupamos este lugar." Os bilhetes no Castelo de Leiria garantem acesso às actividades do programa, com lotação limitada à capacidade dos espaços.