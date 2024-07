Von der Leyen promete manter o rumo no clima, a natureza fica para depois

Ursula von der Leyen fez as contas. Para conseguir um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, precisava do apoio dos 53 eurodeputados Verdes. Portanto, acedeu a um mínimo das exigências dos Verdes: focou-se no calendário de redução das emissões de gases com efeito de estufa e prometeu ter um novo Pacto Ecológico Industrial nos primeiros 100 dias do novo mandato. A protecção da natureza, no entanto, não mereceu a mesma atenção.

Os 26 eleitos dos Irmãos de Itália, o partido da primeira-ministra italiana Georgia Meloni, não chegariam para lhe garantir os votos necessários para a reeleição. Por isso, Von der Leyen deu-se ao luxo de os desperdiçar: “O nosso apoio tornou-se impossível quando os Verdes oficializaram o voto favorável a [Von der Leyen]”, afirmou Carlo Fidanza, líder do grupo dos Irmãos de Itália no Parlamento Europeu (PE), citado pelo jornal La Repubblica.

Von der Leyen assegurou que vai continuar a defender os objectivos do Pacto Ecológico, declarou. Mantém os objectivos para 2030 e 2050 e propôs uma nova meta vinculativa de redução nas emissões de gases de estufa nos Vinte e Sete, de 90% até 2040, tendo como referência 1990. Haverá “um novo foco na implementação e investimento”, para que os países cumpram as reduções com que se comprometeram.

A presidente da Comissão Europeia alemã prometeu ainda apresentar um plano para apoiar os países a adaptarem-se aos efeitos das alterações climáticas – como a seca e os incêndios florestais que afectam países do Sul, como Espanha, Grécia e Portugal.

“O que estamos a fazer hoje é a dar um voto de confiança”, disse, por seu lado, Bas Eickhout, o eurodeputado dos Países Baixos co-presidente do grupo dos Verdes no PE, num comunicado. “Agora, Ursula von der Leyen tem de provar que quer mesmo progredir no Pacto Verde”, frisou.

É um programa ecológico? Não Terry Reintke

No entanto, Von der Leyen, que vem do Partido Popular Europeu (PPE), prometeu que o Pacto Ecológico será cumprido “de forma pragmática” – aqui a falar para a sua família política de centro-direita, direita e até a extrema-direita que se tornou aceitável, a de Giorgia Meloni. Neste espectro político, o entusiasmo com as políticas ambientais vai de moderado a nulo.

Por exemplo: a presidente da Comissão garantiu que se manterá a decisão polémica de banir a venda de veículos novos que produzam emissões de gases de estufa a partir de 2035. No entanto, prometeu que será aprovada uma emenda para permitir o uso de combustíveis sintéticos, também chamados e-fuels – algo que satisfaz o PPE, e grandes fabricantes de automóveis, nomeadamente os da Alemanha.

Os e-fuels são produzidos sintetizando as emissões de dióxido de carbono (CO2) capturadas, para obter hidrogénio, o que resulta em electricidade renovável ou isenta de CO2. No entanto, a produção destes combustíveis é muito cara, e exige uma grande quantidade de energia renovável – que poderia ser usada directamente em veículos eléctricos ou outros fins.

Von der Leyen prometeu ainda que os agricultores seriam recompensados por “trabalhar com a natureza, preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais”. Mas não fez qualquer sugestão de condicionar os apoios da Política Agrícola Comum à protecção do ambiente, por exemplo. Nada sobre o uso de pesticidas – a Comissão retirou a sua proposta de legislação para o uso sustentável de pesticidas na agricultura por não haver acordo.

“É um programa ecológico? Não”, disse ao Le Monde Terry Reintke, co-presidente dos Verdes no PE, que ainda assim apoiou a reeleição de Von der Leyen.