Calor: alerta de perigo máximo de incêndio em 17 concelhos de Norte a Sul do país

Dezassete concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda estão esta quinta-feira, 18 de Julho, em perigo máximo de incêndio rural devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão os concelhos de Loulé, São Brás Alportel, Tavira (Faro), Marvão, Portalegre, Castelo de Vide, Nisa, Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Fundão, Penamacor, Covilhã, Belmonte, Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação, Sardoal (Santarém) e Sabugal (Guarda).

O IPMA colocou ainda mais de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até segunda-feira. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do calor, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 18h de sexta-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, por vezes moderado no litoral durante a tarde e subida de temperatura, em especial da máxima e nas regiões centro e sul. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºC (em Braga e Coimbra) e os 22ºC (em Faro); e as máximas entre os 23ºC (em Aveiro) e os 40ºC (em Évora).

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.