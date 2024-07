Condutor apanhado a 246 km/h com radares de velocidade média na Ponte Vasco da Gama

GNR registou 273 infracções com os radares de controlo de velocidade média instalados na Ponte Vasco da Gama. Dez deles viajavam a mais de 180 km/h. Num caso, o condutor seguia a quase 250 km/h.

Mais de 1,8 milhões de veículos foram controlados por radar num mês na Ponte Vasco da Gama, tendo sido registadas 273 infracções. Dez delas foram consideradas muito graves, por condução acima dos 181 quilómetros por hora, segundo a Guarda Nacional Republicana. De acordo com um comunicado para assinalar o primeiro mês de instalação dos radares de controlo de velocidade média na Ponte Vasco da Gama, a GNR indica que o maior excesso de velocidade registado foi de 246 Km/h.

Entre a meia-noite do dia 15 de Junho e as 24 horas do dia 15 de Julho, foi detectado um total de 273 infracções num total de 1. 812.881 veículos controlados. Além dos casos muito graves, foram detectados 134 infracções graves (151 Km/h a 180Km/h) e 129 infracções leves (121 Km/h a 150 Km/h).

A Guarda Nacional Republicana adianta que desde as 6h e até às 9h de quarta-feira está a decorrer uma operação de fiscalização rodoviária direccionada para o controlo de velocidade na Ponte Vasco da Gama, no sentido de Norte para Sul.

A Ponte Vasco da Gama tem, desde 15 de Junho, radares de controlo de velocidade média, para reduzir a sinistralidade, aumentar a fluidez de trânsito e contribuir para a erradicação das corridas ilegais. A GNR e a concessionária Lusoponte celebraram em 12 de Junho um protocolo de cooperação para a colocação em funcionamento de aparelhos de controlo de velocidade na ponte, sobre o rio Tejo e que liga os distritos de Lisboa e Setúbal.

Na nota, a GNR, que é responsável pela fiscalização e ordenamento de trânsito em 97% da rede rodoviária no continente, aconselha os automobilistas a cumprir os limites de velocidade legalmente estabelecidos e a adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário Recomenda ainda a evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes, e a adopção de uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária.