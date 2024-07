Pedro Nuno quer negociar Orçamento. E Montenegro quer acordo com o PS?

Uma hora depois de o Presidente da República ter instado, em directo nas televisões, os partidos e o Governo a dialogarem "com tempo" sobre o Orçamento do Estado para 2025, o gabinete do primeiro-ministro divulgou uma nota de agenda em que anuncia que Luís Montenegro vai receber todos os partidos com assento parlamentar nesta sexta-feira. As reuniões começam pelas 10h, com o PAN e seguem até ao fim da tarde, à cadência de uma hora, com os partidos por ordem crescente de representatividade, e a terminar com a coligação PSD/CDS-PP. Da parte do PS, Pedro Nuno Santos encabeça as negociações.

