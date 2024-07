Montenegro cancela viagem a Oxford por estar com gripe, mas recebe partidos na sexta-feira

O PÚBLICO confirmou junto do gabinete do primeiro-ministro que Montenegro está engripado. Por essa razão, o também líder do PSD foi obrigado a cancelar presença numa cimeira em Oxford.

Luís Montenegro foi obrigado a cancelar, "por motivos de saúde", a agenda de amanhã, quinta-feira, "na Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Oxford", informou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado enviado às redacções.

Junto do mesmo gabinete, o PÚBLICO confirmou que Montenegro tem gripe e que não será por isso que o primeiro-ministro deixará de cumprir a agenda prevista para sexta-feira. Ou seja, o líder do executivo da Aliança Democrática irá receber, na residência oficial, os partidos com assento parlamentar para iniciar o diálogo tendo em vista o Orçamento do Estado para 2025.

Montenegro recebe o PAN às 10h, seguindo-se os restantes partidos por ordem de representação parlamentar.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro tinha previsto viajar até Oxford, no Reino Unido, onde faria uma declaração na Cimeira da Comunidade Política Europeia.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro esteve durante toda a manhã no debate do estado da nação, que decorreu na Assembleia da República.