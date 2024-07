Estado da Nação: Montenegro não precisa de amigos do PS

Desistiu o primeiro-ministro de ter o apoio do PS na proposta de Orçamento do Estado para 2025?

Montenegro passa à "última conclusão do estado da nação", "a confusão na oposição". Dirigindo-se ao PS, diz que "já sabíamos da inconsistência" dos socialistas, mas que "ver o PS exigir mais baixas de impostos, acordos com os professores e as forças de segurança que nunca teve vontade de fazer, abolir portagens que se tinha recusado a reduzir", isto é, "exigir ao Governo" o que não fez antes, "tem sido um exercício de contorcionismo político" e "uma das faces da irresponsabilidade". Desistiu o primeiro-ministro de ter o apoio do PS na proposta de Orçamento do Estado para 2025?

