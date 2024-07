O que é o óxido nitroso, a “droga do riso”?

Chama-se óxido nitroso, mas é mais provável que o conheças como “droga do riso” ou “gás hilariante”. Desde 2010 que circula em vários países europeus e é vista como uma substância relativamente segura e de grande disponibilidade. Contudo, há riscos — não só para a saúde de quem consome como para o ambiente.

Em Portugal, tem sido encontrada com cada vez mais frequência. Esta segunda-feira, a PSP revelou que apreendeu 74 botijas de óxido nitroso durante uma operação no festival AfroNation, que decorreu em Portimão entre os dias 26 e 28 de Junho. Mas o que é, afinal o óxido nitroso?

O que é o óxido nitroso?

O óxido nitroso (N2O) é uma substância psicoactiva que causa efeitos rápidos, embora de curta duração, de euforia, relaxamento, calma e dissociação da realidade. É usado na medicina como anestesia e na restauração para latas de chantilly.

Quando se tornou popular?

Não é de agora — na verdade, é usado desde que foi descoberto, em 1772, pelo teólogo britânico Joseph Priestley, nas “festas de gás do riso” das classes altas.

Voltou a tornar-se popular no fim da década de 1960, quando o seu uso se generalizou na medicina dentária para aliviar a dor e reduzir a ansiedade, e rapidamente entrou nos circuitos da contracultura, especialmente nos EUA. No início dos anos 70, era usado por estudantes universitários e em festivais de música.

De acordo com o relatório de 2022 do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), voltou a ser popular em 2010 quando voltou a entrar em festas e raves, e, depois, em festivais de música e discotecas.

Como é consumido?

A maioria das pessoas inala o óxido nitroso que existe nas recargas das latas chantilly. As pequenas quantidades do gás que existem nessas recargas são passadas para um balão e depois inaladas. Foi por causa disso que, em 2021, o estado de Nova Iorque (EUA) tornou ilegal que pessoas com menos de 21 anos comprassem as recargas.

Quais são os riscos?

Inalar o gás directamente das recargas traz o risco de queimaduras frias graves e lesões pulmonares.

O gás sai destes recipientes a uma temperatura que varia entre -40ºC a -55 °C. Em segundos, pode queimar o nariz, os lábios, a boca, a garganta, as cordas vocais e os pulmões. Em alguns casos, o inchaço pode obstruir as vias respiratórias e exigir tratamento médico urgente para prevenir a sufocação. Além disso, como está sob alta pressão, pode resultar na ruptura do tecido pulmonar quando inalado directamente.

Embora a libertação de óxido nitroso para um balão ajude a aquecer o gás e a normalizar a pressão antes de inalar, foram comunicados casos de queimaduras na garganta devido à inalação a partir de um balão.

Há vários casos de envenenamento associados a este gás em toda a Europa. Em França, foram registados 134 desses casos em 2020; na Dinamarca foram 73 em 2021 e na Holanda, 98 em 2021.

E para o ambiente?

Além disto tudo, o óxido nitroso ainda é uma ameaça ambiental. A “droga do riso” é um gás de efeito estufa, “300 vezes mais potente do que o dióxido de carbono”, como consta no relatório do OEDT, uma das principais causas de destruição da camada de ozono. Contudo, e segundo o relatório, o impacto do aumento do consumo recreativo no ambiente é desconhecido.

É proibido em Portugal?

Em 2022, o óxido nitroso entrou na lista de substâncias psicoactivas e por isso a sua venda é proibida, como consta na portaria n.º 232/2022, de 7 de Setembro, publicada em Diário da República.

Texto editado por Inês Chaíça