Uma pá, uma impressão digital e uma cara cansada: há novos emojis prestes a sair

Para assinalar o Dia Mundial do Emoji, a 17 de Julho, a Emojipedia lançou a lista de novos emojis a serem aprovados no final do ano.

Como é habitual no Dia Mundial do Emoji, que se assinala a 17 de Junho, há uma lista de novos emojis para ser aprovada no final deste ano. Inclui um salpico, um emoji amarelo com olheiras, uma harpa, uma impressão digital, uma raiz, uma árvore sem folhas e uma pá. O novo pacote deverá incluir ainda a bandeira de Sark, uma ilha no Canal da Mancha.

O pacote de oito novos emojis deverá ser aprovado a 10 de Setembro de 2024 pelo Consórcio Unicode, a organização sem fins lucrativos responsável pela biblioteca de emojis que são depois adaptados a todas as plataformas. Acrescentando estes à lista, a actualização Emoji 16.0 vai subir o número de emojis para 3790.

A Emojipedia fez o tradicional rascunho de como deverão ser os novos emojis.

Foto DR

Ainda sobre o mesmo assunto, a Apple está a desenvolver a Genmoji, uma app que, com ajuda de Inteligência Artificial, vai permitir aos utilizadores criarem imagens semelhantes a um emoji, que poderão ser introduzidas directamente nos seus teclados.

A app foi anunciada num evento em Junho último e deverá ficar disponível aquando da actualização de sistema para o iOS 18, previsto para Setembro ou Outubro. Só os dispositivos capazes de fazer correr o iOS 18 — actualmente o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max — é que terão acesso às ferramentas de Inteligência Artificial da Apple.